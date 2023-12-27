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Политика

Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина откроются в общественных приемных «Единой России»

28.12.2023 19:50|Псков

В Пскове и Великих Луках в ежедневном режиме работают пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«От жителей районов поступили просьбы расширить географию точек сбора подписей. С коллегами приняли решение запустить работу таких точек по всей Псковщине. Они откроются на базе местных общественных приемных партии "Единая Россия" в каждом районе», - рассказал Александр Козловский.

В Пскове дополнительные пункты откроются уже 29 декабря – в общественной приемной партии (улица Гоголя, 9) и региональном избирательном штабе (улица Некрасова, 17/11). 29 и 30 декабря псковские пункты будут работать с 10:00 до 17:00.

С 3 января дополнительные точки сбора подписей в Великих Луках и во всех 24 районах. На праздниках все пункты сбора региона будут работать 3, 4, 5, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00, а начиная с 9 января – с 10:00 до 17:00. 

Сбор подписей в Пскове стартовал 23 декабря.

Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

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Теги: #сборподписей
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы президента - 2024 Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина откроются в общественных приемных «Единой России» В псковском «Империале» выстроилась очередь из желающих оставить подпись в поддержку выдвижения Путина. 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