Политика

Антон Минаков: Доверие к дистанционному электронному голосованию выросло

На сегодняшний день доверие к дистанционному электронному голосованию в ЛДПР выросло. Об этом координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Лично я не так давно еще скептически относился к ДЭГ, но выборы губернатора в 2023 году показали, что, на мой взгляд, электронному голосованию доверять можно, поскольку на этих выборах ЛДПР заняла 2 место по количеству онлайн-голосов, и игнорировать такой инструмент, как ДЭГ, мы больше не будем. Поэтому мы призываем наших избирателей, у которых нет возможности в течение трех дней подойти на избирательный участок и проголосовать с бюллетенем, обязательно зарегистрироваться на ДЭГ и проголосовать в любое удобное время с 15 по 17 марта, не выходя из дома», - сказал Антон Минаков.

Он также отметил, что сам уже зарегистрировался, чтобы проголосовать на выборах президента России онлайн.

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Ранее сообщалось, что на участие в ДЭГ в Псковской области подали заявки свыше 20 тысяч избирателей.