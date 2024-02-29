Псковская область вошла в топ-3 по количеству зарегистрированных на участие в ДЭГ

Псковская область вошла в топ-3 по количеству зарегистрированных на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, 59 534 заявления (11,86% от численности избирателей) подали жители Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента по состоянию на 27 февраля.
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Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.