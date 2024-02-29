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Политика

Александр Котов о послании президента: Это была настоящая программа развития страны

29.02.2024 15:33|ПсковКомментариев: 0

Комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в первую очередь обратил внимание на обозначенные главой государства конкретные шаги по повышению уровня жизни населения и укреплению экономики регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского областного Собрания, пресс-службой Кремля

«"Планы большие, расходы тоже" – думаю, это именно то, что жители страны хотели сегодня услышать от главы государства и услышали, причём, на уровне уже проработанных решений и чётких поручений. Это была настоящая программа развития страны, включающая и социальный блок – огромный пакет мер, и экономический, а главное, стратегический», - подчеркнул спикер.

«Президент обозначил целый перечень мер поддержки семей, отметив, что отдельная, дополнительная помощь будет направлена регионам, где уровень рождаемости пока ниже среднероссийского – речь идёт, в том числе и о Северо-Западе, что для нас, конечно, очень важно. Увеличение налогового вычета, модернизация учреждений здравоохранения и образования, строительство дополнительных объектов спортивной инфраструктуры в сельской местности, меры поддержки педагогов в малых населённых пунктах и преподавателей вузов», - выделил важные для региона направления Александр Котов.

«Отдельно я обратил бы внимание на решение Владимира Путина о переформатировании системы оплаты труда бюджетников в разных регионах. Проблему оттока наших кадров – в первую очередь врачей и учителей – в соседние регионы, которые могут предложить большую зарплату, мы постоянно поднимаем. Мы обращались с ней в правительство, озвучивали спикеру Госдумы на встрече в Пскове. Решить её на уровне региона за счёт областного бюджета невозможно – не нам тягаться с мегаполисами. Только государственное, "капиталоёмкое", как отметил сам президент, решение позволит сделать систему оплаты труда бюджетников более справедливой и сохранить специалистов  в небольших городах, в сельской местности. Конечно, хотелось бы, чтобы Псковская область вошла в число пилотных регионов. Но в любом случае, надеюсь, скоро мы почувствуем перемены», - предположил Александр Котов.

Важным для Псковской области решением спикер назвал продление срока действия индивидуальной программы социально-экономического развития и поручение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. «Средства будут окрашены, их нужно направить на поддержку инвестиций и создание инфраструктурных проектов, но ведь именно эти задачи мы и пытаемся решать в первую очередь», - подчеркнул Александр Котов.

Программы «Земский работник культуры», «Чистая вода», «Расселение из аварийного жилья», «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», восстановление памятников истории и культуры, храмов и усадеб – предусмотренные мероприятия, по словам председателя Псковского областного Собрания, непосредственно связаны с улучшением качества жизни. «Жители наших муниципалитетов уже используют многие доступные инструменты, научились готовить заявки, объединяться для решения для таких задач. Отрадно констатировать, что сроки действия уже опробованных нами программ продлеваются, появляются новые, которые помогают точечно решать проблемы и создавать современные объекты инфраструктуры», - добавил спикер.

«После послания остаётся впечатление, что ни одна из сфер нашей жизни не осталось без внимания. Охвачены все направления – и глобальные, и очень узкие. Но, конечно, надо понимать, что само собой всё, о чём сегодня сказал наш президент, не случится. Чтобы поставленные задачи не остались только намерениями, всем нам нужно работать, каждому нужно понимать свою меру ответственности», - резюмировал Александр Котов.

В состав псковской делегации, принимающей участие в церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, традиционно входят губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. В этом году вместе с руководителями региона в Гостином Дворе присутствовали председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва и Оксана Горбоконенко, вдова Героя России Павла Горбоконенко. Выступление главы государства длилось более двух часов.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Путин Владимир Владимирович
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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