Александр Котов о послании президента: Это была настоящая программа развития страны

Комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в первую очередь обратил внимание на обозначенные главой государства конкретные шаги по повышению уровня жизни населения и укреплению экономики регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского областного Собрания, пресс-службой Кремля
«"Планы большие, расходы тоже" – думаю, это именно то, что жители страны хотели сегодня услышать от главы государства и услышали, причём, на уровне уже проработанных решений и чётких поручений. Это была настоящая программа развития страны, включающая и социальный блок – огромный пакет мер, и экономический, а главное, стратегический», - подчеркнул спикер.
«Отдельно я обратил бы внимание на решение Владимира Путина о переформатировании системы оплаты труда бюджетников в разных регионах. Проблему оттока наших кадров – в первую очередь врачей и учителей – в соседние регионы, которые могут предложить большую зарплату, мы постоянно поднимаем. Мы обращались с ней в правительство, озвучивали спикеру Госдумы на встрече в Пскове. Решить её на уровне региона за счёт областного бюджета невозможно – не нам тягаться с мегаполисами. Только государственное, "капиталоёмкое", как отметил сам президент, решение позволит сделать систему оплаты труда бюджетников более справедливой и сохранить специалистов в небольших городах, в сельской местности. Конечно, хотелось бы, чтобы Псковская область вошла в число пилотных регионов. Но в любом случае, надеюсь, скоро мы почувствуем перемены», - предположил Александр Котов.
Важным для Псковской области решением спикер назвал продление срока действия индивидуальной программы социально-экономического развития и поручение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. «Средства будут окрашены, их нужно направить на поддержку инвестиций и создание инфраструктурных проектов, но ведь именно эти задачи мы и пытаемся решать в первую очередь», - подчеркнул Александр Котов.
В состав псковской делегации, принимающей участие в церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, традиционно входят губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. В этом году вместе с руководителями региона в Гостином Дворе присутствовали председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва и Оксана Горбоконенко, вдова Героя России Павла Горбоконенко. Выступление главы государства длилось более двух часов.