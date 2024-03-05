Политика

Презентация Штаба общественного наблюдения за выборами состоится в Пскове 14 марта

Презентация Штаба общественного наблюдения за выборами президента России состоится в Пскове на улице Советской, 15А 14 марта. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва в ходе форума наблюдателей 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Там будет представлена большая стена размером 3х2 метра, на которую будут проецировать видеонаблюдение с избирательных участков. Кроме того, можно будет посмотреть на участки с помощью индивидуальных ноутбуков.

«Любой желающий может прийти в штаб, зарегистрироваться с помощью паспорта и посмотреть на большом экране процесс голосования», – добавила Наталья Горбачёва.

Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области. Такое мероприятия в Пскове проходит впервые.