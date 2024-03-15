Политика

Иностранным наблюдателям в Пскове рассказали о выборной системе РФ

Встреча с иностранными наблюдателями проходит в Пскове сегодня, 15 марта, в первый день голосования на выборах президента России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом к иностранным делегатам обратился заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин.

«Рад приветствовать международных наблюдателей в Псковской области, особенно белорусскую делегацию, ведь недавно мы сами были в составе делегации на выборах в Белоруссии. Мы активно участвуем в международных миссиях. Постараемся организовать для вас интересную программу в части наблюдения на выборах, а также, чтобы вы могли ознакомиться с культурным наследием Псковской области и оставили что-то у себя в сердцах на память», - сказал Александр Серавин.

Далее председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что Псков - один из древнейших городов России, Псковская область находится на границе государства, что придает организации выборов президента РФ особую специфику. В частности, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом.

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Игорь Сопов рассказал иностранным делегатам о том, как организованы выборы в РФ.

«Мы подготовили небольшую презентацию о том, как устроена выборная система в РФ, я остановлюсь на нескольких аспектах, чтобы вам в дальнейшем при посещении участков было понятно, что происходит, чтобы вы видели всю картину», - пояснил глава облизбиркома.

Далее иностранная делегация переместилась в информационный центр Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, 11 представителей из 10 стран в течение трех дней посетят избирательные участки в Псковской области, в том числе мобильный пункт организации голосования, организованный для граждан РФ, проживающих за пределами территории страны.