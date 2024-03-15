Иностранным наблюдателям в Пскове рассказали о выборной системе РФ

Встреча с иностранными наблюдателями проходит в Пскове сегодня, 15 марта, в первый день голосования на выборах президента России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С приветственным словом к иностранным делегатам обратился заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин.
Далее председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что Псков - один из древнейших городов России, Псковская область находится на границе государства, что придает организации выборов президента РФ особую специфику. В частности, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом.
Игорь Сопов рассказал иностранным делегатам о том, как организованы выборы в РФ.
Далее иностранная делегация переместилась в информационный центр Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, 11 представителей из 10 стран в течение трех дней посетят избирательные участки в Псковской области, в том числе мобильный пункт организации голосования, организованный для граждан РФ, проживающих за пределами территории страны.