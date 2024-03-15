Политика

Свой голос на выборах президента РФ отдал глава Пскова Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин принял участие в голосовании на выборах президента России 15 марта при помощи дистанционного электронного голосования. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Участие в выборах президента – право и долг каждого гражданина России. Я свой выбор уже сделал. Проголосовал дистанционно. Использую электронное голосование уже не первый раз, и считаю, что это очень удобно. Процедура простая и прозрачная», - написал Борис Елкин.

Градоначальник отметил, что если избиратель зарегистрирован на участие в ДЭГ, но у него возникли проблемы с Интернетом, можно прийти на свой избирательный участок, там избирателю помогут пройти процедуру голосования.

В Пскове открыто 79 избирательных участков. Свой участок можно найти на сайте.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 на участках и круглосуточно на портале vybory.gov.ru.