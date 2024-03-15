Политика

В Псковской области на выборах президента России голосуют соотечественники, проживающие за границей

Граждане Российской Федерации, проживающие за границей, голосуют на выборах президента России на мобильных избирательных участках, расположенных, в том числе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Площадки работают в приграничной зоне у пешеходных и автомобильных пунктов пропуска. В Себежском районе пункт открыт у МАПП «Бурачки», в Пыталовском муниципальном образовании — у МАПП «Убылинка». В Печорском муниципальном округе расположено сразу 3 мобильных избирательных участка — у ПП «Крупп» и МАПП «Куничина Гора» и «Шумилкино».

Соотечественники, проживающие за рубежом, исполняют свой конституционный долг здесь очно, с помощью бумажных бюллетеней.

В пятницу, 15 марта, в первый день президентских выборов, у МАПП «Кунична Гора» свой выбор в пользу одного из кандидатов сделал гражданин России Андрей Гусев, проживающий в Финляндии. Он отметил, что проголосовал без проблем: «Все четко, все отлично».

«Это очень удобно, — прокомментировала работу мобильного избирательного участка одна из гражданок РФ, проживающая в Эстонии. — Не имея никакой прописки, сложно найти место, где проголосовать. Сейчас российское консульство в Эстонии закрыли. На территории посольства в Эстонии проголосовать тоже будет сложнее. А свой голос я отдать должна. Я — гражданка России. Это моя прямая обязанность».

Председатель участковой избирательной комиссии Виктор Маслов рассказал, что площадка предназначена для тех, кто не имеет регистрации на территории Российской Федерации, а также для граждан России, пересекающих государственную границу. «Голосуют дальнобойщики, которые стоят в очереди, а также граждане, которые прибывают в регион из-за рубежа. Они с радостью проходят в наш теплый автобус и голосуют. Делают это с энтузиазмом, ведь для них это важно», — отметил он.

Мобильные избирательные участки — одно из нововведений кампании 2024 года. В Псковской области они будут открыты весь период голосования — до 17 марта. Время работы: в пятницу и субботу — с 8.00 до 17.00, в воскресенье — с 8.00 до 16.00.

Процедура голосования в участке «на колесах» идентична традиционной: гражданин голосует за ширмой и опускает заполненный бюллетень в специальную урну.

Напомним, в Псковской области работают 573 избирательных участка. Принять участие в голосовании смогут более 502 тыс. жителей региона, из них почти 3,2 тыс. человек — впервые. Заявления на участие дистанционном голосовании подали около 78 тыс. избирателей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проголосовал на выборах президента Российской Федерации утром 15 марта на избирательном участке № 5 в Пскове.

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Оперативная информация о ходе голосования доступна в Информационном центре Избирательной комиссии Псковской области и портале выборы60.рф. Телефон горячей линии: 8(800)222-72-60.