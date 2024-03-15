Алексей Севастьянов: Выборы президента России важны сегодня как никогда

Председатель комитета по законодательству и МСУ Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов принял участие в выборах президента РФ – в первый день трёхдневного голосования депутат отдал свой голос на избирательном участке в деревне Изборск Печорского района, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.
Фото здесь: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
По мнению Алексея Севастьянова, эти выборы должны продемонстрировать сплочённость россиян. «Нам надо показать единство, показать, что мы большой единый кулак», - сказал депутат в общении с членами ТИК.
Представители комиссии отметили небывало высокую явку избирателей с самого открытия участка в первый день голосования.
Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.
Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.