Политика

Порядка 2,5 тысяч избирателей проголосовали на мобильных избирательных участках в Псковской области

Порядка 2,5 тысяч избирателей проголосовали на мобильных избирательных участках, расположенных в приграничной зоне у пешеходных и автомобильных пунктов пропуска в Псковской области. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе выступления в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: информационный центр ЦИК России

«У нас голосование проходит в низкопольных автобусах, которые оборудованы полностью по стандарту стационарного избирательного участка. В этих автобусах находится вся необходимая информация, сейфы для хранения сейф-пакетов, организовано видеонаблюдение. Также у нас организована охрана: есть ограждение, охрана полиции, ДПС, сопровождение избирательной комиссии для того, чтобы они могли доставлять документы на приграничные территории. На каждом участке организован и буфет. Если есть необходимость подождать голосующим или по дороге попить чай или кофе, они могут посетить буфет», - рассказал Игорь Сопов.

Всего в Псковской области работает пять таких площадок: в Себежском районе пункт открыт у МАПП «Бурачки», в Пыталовском муниципальном образовании — у МАПП «Убылинка». В Печорском муниципальном округе расположено сразу 3 мобильных избирательных участка — у ПП «Крупп» и МАПП «Куничина Гора» и «Шумилкино».

По словам Игоря Сопова, каждый автобус оборудован видеонаблюдением, а также интернетом. Последнее необходимо для предотвращения двойного голосования на других избирательных участках посредством внесения информации о голосующих в список.

«Голосование идет достаточно интенсивно. Надо сказать, что очень хорошо едут избиратели из Эстонии, в меньшей степени из Латвии. Но, тем не менее, информирование было организовано. Граждане приезжают и высказывают положительную оценку того, что удобно проголосовать на границе. Люди рады, что избирательный участок находится вблизи их населенного пункта – можно проехать 20-30 километров до границы, а не ехать за 200 км в Таллин. То, что мы открыли избирательные участки - правильное решение Центральной избирательной комиссии. Благодаря поддержке наших коллег мы осуществили этот проект. У нас за первый день голосования проголосовало порядка двух с половиной тысяч избирателей на всех пяти участках», - заключил он.

Напомним, в Псковской области работают 573 избирательных участка. Принять участие в голосовании смогут более 502 тысяч жителей региона, из них почти 3,2 тысяч человек — впервые. Заявления на участие дистанционном голосовании подали около 78 тысяч избирателей.