Наталья Горбачева: Центр общественного наблюдения посещают почетные гости 

Руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимир Лозбинев и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетили центр общественного наблюдения в Пскове 16 марта. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Центра общественного наблюдения Наталья Горбачева сообщила на пресс-конференции в центре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Гости посетили наш центр и познакомились с его работой, понаблюдали за ходом голосования, задали много вопросов по наблюдению», - рассказала Наталья Горбачева.
Фото: Татьяна Москалькова / Telegram
Она напомнила, что 15 марта, в первый день голосования, центр посетила иностранная делегация. По словам Натальи Горбачевой, иностранные эксперты «высказали много восхищений» по поводу здания, в котором развернулся центр (Дом профсоюзов), и по поводу организации работа центра.