Политика

Наталья Горбачева: Центр общественного наблюдения посещают почетные гости

Руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимир Лозбинев и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетили центр общественного наблюдения в Пскове 16 марта. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Центра общественного наблюдения Наталья Горбачева сообщила на пресс-конференции в центре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Гости посетили наш центр и познакомились с его работой, понаблюдали за ходом голосования, задали много вопросов по наблюдению», - рассказала Наталья Горбачева.

Фото: Татьяна Москалькова / Telegram

Она напомнила, что 15 марта, в первый день голосования, центр посетила иностранная делегация. По словам Натальи Горбачевой, иностранные эксперты «высказали много восхищений» по поводу здания, в котором развернулся центр (Дом профсоюзов), и по поводу организации работа центра.

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Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование длится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.