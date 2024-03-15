Политика

Международные эксперты посетили центр общественного наблюдения Псковской области

Делегация международных экспертов посетила Центр общественного наблюдения Псковской области в первый день выборов сегодня, 15 марта, пишет «МК в Пскове».

Руководитель Центра общественного наблюдения, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева провела экскурсию и рассказала о работе центра.

Экспертов и наблюдателей заинтересовала видеостена, на которую выводится изображение с 36 избирательных участков. Изображение меняется, чтобы контролировать обстановку на всех 217 участках, где есть доступ к онлайн-трансляции. Всего в Псковской области открыто 573 участка, на остальных организована видеофиксация, рассказала член Общественной палаты РФ Наталья Исакова.

Напомним, делегация международных наблюдателей и экспертов прибыла в Псковскую область 14 марта и продолжит свою работу до окончания выборов, 17 марта.