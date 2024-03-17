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Политика

Александр Козловский: Владимир Путин набирает беспрецедентный процент на выборах президента

17.03.2024 22:09|ПсковКомментариев: 1

Президентская избирательная кампания в Псковской области прошла хорошо, сомнений в победе действующего президента Владимира Путина нет, остается дождаться окончательных результатов, заявил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Прошло трехдневное голосование, сегодня подводятся результаты. Я, как и многие россияне, слежу, по телевизору вижу, что наш кандидат Владимир Владимирович Путин, действующий президент, набирает беспрецедентную поддержку, проценты – уже 87,5%. Отмечается высокая явка по России, по Псковской области», - сказал Александр Козловский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

17 марта депутат лично проехал по избирательным участкам в Псковской области, был в нескольких районах. По его словам, везде участки работали в штатном режиме, без нарушений.

«Обстановка была спокойная. Очень многие приходили голосовать семьями, с детьми, работали детские уголки. Обстановка в целом была праздничная. Я считаю, что к организации выборов и работе избирательных комиссий вопросов нет», - отметил парламентарий.

Александр Козловский добавил, что члены партии «Единая Россия» в Псковской области активно принимали участие в голосовании.

«Мы свою работу с однопартийцами сделали на "отлично", провели мобилизацию, почти 100% наших однопартийцев, наших сторонников, проголосовали, поэтому я считаю, что мы хорошо провели эту кампанию. Остается только дождаться официальных цифр», - заключил депутат.

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало 15 марта и завершилось сегодня, 17 марта. Избирательные участки закрылись в 20.00.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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