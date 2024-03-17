Политика

Александр Борисов: Интрига на выборах президента - распределение второго, третьего и четвертого мест

Интригу в этой президентской кампании составляет распределение второго, третьего и четвертого мест. Такое мнение выразил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения РВИО Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Не могу назвать результаты выборов неожиданными. С самого начала кампании был уверен, что Владимир Владимирович Путин победит с убедительным результатом. Собственно, так и получилось. Интригу составляло то, как распределятся следующие места: второе, третье и четвертое. Для меня лично стало неожиданным, что Слуцкий оказался на последней позиции пока. Я предполагал, что у него будет более сплоченный ядерный электорат. Но, видимо, потеря Жириновского для либерал-демократической партии стала серьезным политическим ударом. Скорее всего, эти голоса перераспределились в пользу действующего президента», - сказал он.

По словам депутата, явка в этом году достаточно высокая. Особую роль сыграло и дистанционное электронное голосование.

«Что касается явки - она достаточно высока. На мой взгляд, такой инструмент, как ДЭГ - огромная помощь всем тем, кто желает проявить свою гражданскую и политическую позицию и проголосовать. Скоро мы все привыкнем к ДЭГ, и оно, как удобный инструмент, войдет в нашу политическую реальность. Наш регион был одним из тех, кто был допущен к ДЭГ. Лично я сам воспользовался этим инструментом, явка в регионе по ДЭГ порядка 92%, что показывает эффективность этого инструмента», - заключил Александр Борисов.

Напомним, в России завершились выборы президента сегодня, 17 марта. В настоящее время ведется подсчет голосов.