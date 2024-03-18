Политика

Алексей Наумец: Убедительная победа Владимира Путина на выборах показывает доверие избирателей

Высокая явка и убедительная победа Владимира Путина на выборах главы государства показывают доверие избирателей к президенту и властям в регионе. Об этом сообщил сенатор от Псковской области Алексей Наумец в ходе пресс-конференции по результатам выборов президента РФ в Штабе общественной поддержки Псковской области 18 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Такая высокая явка и убедительная победа действующего президента показывают доверие не только к нему, но и к властям в регионе, в том числе и в Псковской области. Это накладывает большой отпечаток. Если сейчас кто-то думал, что будет время передохнуть, то сейчас - время работать. Хотел сказать огромное спасибо военнослужащим и членам семей, тем, кто с оружием в руках защищает интересы нашей страны. Зная всех ветеранов, членов семей военнослужащих, зная их позицию – приятно, что такая большая военная семья сплотилась вместе со всей страной вокруг сильного и крепкого лидера», – выступил Алексей Наумец.

Ранее сообщалось, что самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона. Это третий результат по поддержке Путина среди регионов Северо-Запада России.

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Напомним, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.