Политика

Подписан протокол об итогах голосования на выборах президента России в Псковской области

Заседание Избирательной комиссии Псковской области по подписанию протокола об итогах голосования на выборах президента Российской Федерации в регионе прошло 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов передал всем присутствующим благодарность от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за высокую организацию выборного процесса в регионе. Он отметил, что подобного результата удалось добиться благодаря активному и качественному взаимодействию всех причастных структур.

«Могу с гордостью сказать, что Избирательная комиссия Псковской области не получила ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на волеизъявление жителей области», — сказал Игорь Сопов.

На заседании облизбиркома подписали протокол об итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации. Он составлен с учётом дистанционного электронного голосования. Решение подписать протокол приняли единогласно, без замечаний и поправок.