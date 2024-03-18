Нигилизм по отношению ДЭГ сказался на онлайн-результатах коммунистов — Игорь Сопов

КПРФ не поддерживает дистанционное электронное голосование, что сказалось на результатах представителя партии Николая Харитонова в Псковской области, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 марта.
Гость студии добавил, что дистанционным электронным голосованием в Псковской области довольны, и этот дополнительный способ голосования скорее всего будет и дальше применяться на выборах в регионе.
Ранее сообщалось, что 72 037 человек проголосовали на выборах президента России в Псковской области с помощью дистанционного электронного голосования (92%).
Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона.
Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 5,29% голосов (18 042), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») - 5,23% голосов (17 819), председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,48% голосов (11 867).