Политика

Нигилизм по отношению ДЭГ сказался на онлайн-результатах коммунистов — Игорь Сопов

КПРФ не поддерживает дистанционное электронное голосование, что сказалось на результатах представителя партии Николая Харитонова в Псковской области, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 марта.

«ДЭГ активно применяется в Псковской области уже в третий раз, избиратели активно пользуются этим инструментом, и это радует, потому что это доступно, безопасно и удобно. Могу сказать, что по ДЭГ места у нас распределились несколько иначе, нежели в ящиках для голосования. Владимир Путин занял первое место, Владислав Даванков — второе, Леонид Слуцкий — третье, а Николай Харитонов — четвертое. И мы понимаем, почему Николай Харитонов занимает четвертое место по ДЭГ. Коммунисты традиционно говорят, что ДЭГ — это зло, и пользоваться этими услугами не надо. На примере цифр мы видим, что дает такой нигилизм по отношению к новым технологиям, новой технике», - сказал Игорь Сопов.

Гость студии добавил, что дистанционным электронным голосованием в Псковской области довольны, и этот дополнительный способ голосования скорее всего будет и дальше применяться на выборах в регионе.

Ранее сообщалось, что 72 037 человек проголосовали на выборах президента России в Псковской области с помощью дистанционного электронного голосования (92%).

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Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 5,29% голосов (18 042), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») - 5,23% голосов (17 819), председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,48% голосов (11 867).