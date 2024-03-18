Политика

Игорь Сопов: Опыт голосования в приграничной зоне возьмут на вооружение

Опыт организации мобильных избирательных участков в приграничной зоне у пешеходных и автомобильных пунктов пропуска в Псковской области возьмут на вооружение. Возможно, такие участки будут организовывать на границе РФ на других выборах. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 марта.

«Наш опыт был оценен как положительный, и, скорее всего, возьмется на вооружение в дальнейшем. Если дальше будут такие ситуации, наш опыт ляжет в основу организации таких избирательных участков на границе, чтобы избиратели реализовали свое конституционное право», - сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что на мобильные участки в Псковской области больше прибыло избирателей из Эстонии, чем из Латвии.

Такие участки впервые в истории современного законодательства были созданы на границе России для соотечественников, проживающих за рубежом.