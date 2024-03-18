Политика

Депутаты первого созыва о начале работы Псковского областного Собрания

Первый выпуск программы «Собрание», посвященной 30-летию Псковского областного Собрания, вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 марта. В студию пришли депутаты первого созыва Геннадий Бубнов и Владимир Шлюнько. Ведущий программы Александр Савенко поговорил с ними об истории областного Собрания, как в 1994 году начинал работу первый созыв и насколько сложные задачи стояли перед депутатами.

Александр Савенко: Геннадий Николаевич, Владимир Геннадьевич, в каких условиях вы приступали к работе в 1994 году сразу после выборов?

Владимир Шлюнько: Нормативной базы как таковой, даже по выборам в областное Собрание, не было. «Сделайте сами и, пожалуйста, проведите выборы» в январе-марте, срок был конкретно установлен в указе. Нормативной базы, которая бы определяла полномочия Собрания, тоже не было. Последний указ, который утвердил положение о представительных органах — два листа. Все. Федерального законодательства нет, местного — нет. Геннадий Николаевич (Бубнов - ред.) возглавил орггруппу. Сели и говорим: «Хорошо, подождите, а что, какие комитеты создавать? Чем мы будем заниматься?»

Полномочий нет. Мы исходили из чего? Все, что сделала советская власть в части организации, в определенной интерпретации перешло в полномочия Собрания, чем раньше занимался Совет. Соответственно, комитет по бюджету — должен быть. Почему? Потому что единственное полномочие, которое, по большому счету, отстаивал тогда президент — это утверждение бюджета, который представляет администрация. Соответственно, надо комитет по бюджету. Его и возглавил Геннадий Николаевич (Бубнов - ред.).

Мы — представительный орган государственной власти, принимающий законы. На тот момент Советы никаких законов никогда не принимали.

Геннадий Бубнов: Принимали постановления, распоряжения, решения.

Александр Савенко: Удивительный период.

Владимир Шлюнько: Соответственно, должен быть комитет по законодательству и местному самоуправлению. Депутаты доверили работать в этом комитете мне, быть руководителем комитета. Также появились комитет по социальной политике и комитет по экономической политике.

Александр Савенко: То есть все основные направления.

Геннадий Бубнов: Да, четыре комитета.

Александр Савенко: Какие основные задачи стояли перед первым созывом областного Собрания, когда вы приступили к работе? Что главное было необходимо сделать в тот период?

Геннадий Бубнов: Главное, конечно, когда мы избрали четыре комитета, связать свою работу с исполнительной властью. Это было очень важно в тот момент. Мы внесли с Владимиром Геннадьевичем (Шлюнько - ред.) в первую сессию Собрания, чтобы в структуре два комитета — по законодательству и местному самоуправлению и бюджетный — как главные комитеты, имели более высокий статус, поэтому депутаты нас избрали еще и заместителями председателя Собрания. Для нас это было в тот момент важно, потому что предстояла очень большая работа.

Александр Савенко: По сути дела, вам предстояло закладывать законодательный фундамент.

Геннадий Бубнов: Задача главная тогда была — как выжить, потому что бюджет был практически пуст. Я все же экономист по образованию, всю жизнь занимался бюджетами и знал, что это такое. Все депутаты стали исполнять волю своих избирателей, делить пирог, на который ничего не было намазано. Мы должны были объяснить депутатам, что мы депутаты областного значения, мы отвечаем за область, мы должны думать о базе, а не о том, как урвать кусок этого пирога.

Александр Савенко: Какие еще вы могли бы отметить трудности того периода, которые возникали на том стартовом этапе работы областного Собрания первого созыва? И как удавалось эти трудности преодолевать тогда?

Владимир Шлюнько: Я бы отметил даже техническое обеспечение деятельности нашего органа. Сегодня компьютеризация позволяет все это сделать в компьютере. А раньше подготовить проект закона — машинистка день и ночь сидит, печатает по 300, по 400 листов.

Александр Савенко: Думаю, наши молодые слушатели с трудом представляют, как это можно было делать в таком объеме.

Геннадий Бубнов: Что такое устав, псковскую конституцию принять? Сидели и печатали.

Владимир Шлюнько: Конечно, техническая проблема — это основной момент. А дальше — устав, что в нем вообще должно быть? Что такое субъект? Его права, его полномочия, отношения с органом местного управления? Что такое Собрание? Где нормативный акт? Что такое администрация? Выстраивали отношения с администрацией. Спасибо Владиславу Николаевичу Туманову (главе администрации Псковской области (1992—1996) — ред.) за понимание. Несмотря на свой непродолжительный опыт работы в органах государственной власти, Туманов всегда с уважением относился к Собранию. Да, были конфликты, разногласия, но он всегда Собрание уважал, поддерживал, всегда на сессиях присутствовал. Не было такого, чтобы Туманов не пришел.

Геннадий Бубнов: Это было исключено.

Владимир Шлюнько: Администрация всегда активно участвовала в подготовке нормативных актов. И в первую очередь это касалось полномочий. Полномочия — это самое основное. Любой радиослушатель знает прекрасно, что представительный орган — это представительный. А исполнительная власть — это исполнительная.

Александр Савенко: Принцип разделения властей.

Владимир Шлюнько: Да. И сколько бы лет не существовала представительная, всегда наверху сидит исполнительная власть.

Геннадий Бубнов: Владимир Геннадьевич (Шлюнько - ред.) всегда это пропагандировал.

Владимир Шлюнько: Она в любом случае превалирует, понимаете? Депутатов первого созыва не зря называли «романтиками». Тогда мы думали: ну как же? Мы — Собрание, мы — депутаты, мы — народ, а вы — администрация, вы как бы должны. Ничего подобного.

Мы — романтики. На самом деле, это так. Люди пришли, которые, по большому счету, вообще никогда этим не занимались. Никто в России до этого не занимался на уровне субъектов РФ законотворчеством, никогда, поэтому для нас все было непросто.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах — в проекте «Собрание» на «ПЛН FM». Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже.