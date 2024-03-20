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Политика

Названы районы Псковской области, которые станут округами в 2024 году

21.03.2024 11:33|ПсковКомментариев: 0

Проведение муниципальной реформы планируется в шести районах Псковской области в 2024 году – они станут муниципальными округами.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник в региональной власти, реформу собираются провести в следующих муниципалитетах:

  • Гдовский район;
  • Усвятский район;
  • Дновский район;
  • Порховский район;
  • Плюсский район;
  • Бежаницкий район.

Ожидается, что ближайшее время назначат общественные слушания по вопросу в каждом из районов. В случае положительного решения в сентябре пройдут выборы нового состава муниципальных депутатов, затем – конкурс на должность главы.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

Ранее заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа. 

Теги: #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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