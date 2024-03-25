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Политика

Рейтингомер: задержание вице-мэра, приговор экс-депутату и отставка главы района

25.03.2024 17:38|ПсковКомментариев: 0

Здравствуйте! С вами Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности региональных политиков, чиновников и других публичных персон за неделю, которая была омрачена чудовищным терактом в столице. С учетом этой трагедии Рейтингомер сегодня обойдется без привычных для него острот и ерничания -  только факты и оценки, которые традиционно выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.  

 

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять получает замглавы администрации Пскова - начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий. В пятницу он был задержан силовиками по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и заключен под стражу на два месяца. Чиновника подозревают в том, что в 2022 году он получил от директора дорожной фирмы автомобиль стоимостью более 5 млн рублей за принятие работ по муниципальным контрактам. Статья 290 Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

-4 Всеволод Козловский

Минус четыре ставим экс-депутату областного Собрания из Великих Лук Всеволоду Козловскому. Его осудили за клевету в анонимном Telegram-канале и оштрафовали на 150 тысяч рублей. Правда, этим же приговором осужденный был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности. Так что, бывший руководитель исполкома ОНФ в Псковской области и экс-лидер команды великолукского «Яблока» отделался пока относительно легко: всё могло быть и хуже. Но судимость он получил - к тому же ставить точку в этой истории, возможно, рано: наверняка среди многочисленных персон, о которых писал анонимный Telegram-канал, есть те, кто хотел бы восстановить свое доброе имя и репутацию.    

Фото: псковское «Яблоко»

-3 Алексей Васильев

Как мы и прогнозировали, глава Гдовского района Алексей Васильев досрочно покинул пост, который занимал около полутора лет. Отставка объясняется переходом на другую работу. Напомним, такой поворот событий был ожидаем - под этот сценарий в Гдов первым замглавы администрации отправлялся Олег Грицаев, в конце прошлого года сложивший полномочия депутата областного Собрания. Однако долго потенциальный сменщик не проработал - ушел, а теперь сложил полномочия и сам Васильев, получающий от нас -3. Исполнение обязанностей главы временно возложено на председателя районного собрания Николая Капитонова. А впереди - муниципальная реформа и выборы в традиционно непростом для власти районе, где возможны всякие неожиданности.  

-2 Игорь Шатурный

«Опять двойка» в дневнике вице-губернатора - куратора сферы ЖКХ Игоря Шатурного. На минус два оцениваем чиновничью отписку на коллективную жалобу жителей, возмущающихся затоплением канализационными водами подвала дома на Октябрьском проспекте, 18 в Пскове. Как говорят люди, в подъезде просто нечем дышать, а если у кого-то прорвет трубу и потребуется перекрыть воду, то сантехникам придется нырять в водолазных костюмах. А власти видят ситуацию иначе - по их мнению, все в этом доме нормально, неприятного запаха нет, а подвал сухой. Увы, при написании таких ответов их не останавливают ни проблемы жителей, ни то обстоятельство, что губернатор терпеть не может отписок на обращения граждан и неоднократно требовал от подчиненных подобным не заниматься.

-1 Петр Алексеенко

Минус один получает первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, который в очередной раз легко повелся на заявление представителя власти о неуместности памятника Ленину на центральной площади Пскова. С одной стороны, реакция персека на слова спикера регионального парламента вроде бы естественна - мяч-то, образно говоря, на стороне коммунистов. Но, с другой стороны, псковский обком опять подтвердил, что оперативно и охотно реагирует в основном только на темы, которые не имеют для большинства населения особой значимости и неактуальны, а воинственное заявление покладистой «системной оппозиции» с почти черномырдинским призывом «почешите в другом месте» выглядит несерьезно. 

0 Станислав Оссовский

Нейтральную оценку 0 ставим члену молодежного парламента Псковской области от партии «Справедливая Россия», предпринимателю Станиславу Оссовскому. Не перестаем удивляться перевоплощениям начинающего политика. Намедни господин Оссовский продолжил дело своего тезки - экс-руководителя аппарата областного правительства Станислава Суслова и предстал в новой ипостаси - теперь он еще и «коуч и энерго-проводник». 

Фото: Telegram-канал Станислава Оссовского

+1 Артур Гайдук

Плюс один заработал председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук. Он продолжает проявлять активность, в среду 20 марта провел прием граждан, высказывает свое мнение в средствах массовой информации и социальных сетях. Особо отметим написанный со знанием дела комментарий, навеянный посещением депутатом-врачом областного противотуберкулезного диспансера и общением с коллегами-медиками.

+2 Аркадий Мурылев

Положительную оценку плюс два ставим уполномоченному по защите прав предпринимателей в Псковской области, кандидату в члены ЦК КПРФ Аркадию Мурылеву. Он подвел итоги представительного круглого стола, на котором обсуждал актуальные проблемы с бизнес-сообществом региона.  Прозвучавшие там предложения будут включены в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, а отдельные инициативы - направлены федеральному бизнес-омбудсмену.

Фото: ombudsmanbiz.pskov.ru

+3 Александр Борисов

Строчкой выше, на плюс три, расположился депутат Государственной Думы от Псковской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов. Положительной оценкой отмечаем его обстоятельный комментарий итогов президентских выборов и прогноз развития событий в поствыборный период. Напомним, что на неделе Владимир Путин встретился с руководителями фракций в Государственной Думе. Речь шла, в том числе, о согласовании нового состава правительства. По мнению Александра Борисова, если в кабинете министров произойдут какие-то кадровые перестановки, то они будут незначительными, точечными. «Для серьезных изменений в составе правительства я не вижу никаких оснований», - заявил парламентарий. 

+4 Александр Котов

Плюс четыре по совокупности факторов заработал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Во-первых, на минувшей неделе он сделал ряд заявлений по резонансным темам. Во-вторых, анонсировал продолжение муниципальной реформы в Псковской области - как стало известно позднее, второй этап преобразований коснется шести районов. В-третьих, возглавляемое Александром Котовым областное Собрание депутатов готовится к очередной сессии, на которой прозвучат доклады руководителей областного УМВД и Счетной палаты, и начало отмечать 30-летие. 

+ 5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку ставим председателю избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. На неделе были подведены итоги президентской кампании, которую псковский облизбирком традиционно провел без нарушений и жалоб. Центральная избирательная комиссия положительно оценила организацию выборов на приграничных территориях Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова медалью Александра Невского. 

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю. Берегите себя!

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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