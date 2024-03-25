Политика

Рейтингомер: задержание вице-мэра, приговор экс-депутату и отставка главы района

Здравствуйте! С вами Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности региональных политиков, чиновников и других публичных персон за неделю, которая была омрачена чудовищным терактом в столице. С учетом этой трагедии Рейтингомер сегодня обойдется без привычных для него острот и ерничания - только факты и оценки, которые традиционно выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять получает замглавы администрации Пскова - начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий. В пятницу он был задержан силовиками по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и заключен под стражу на два месяца. Чиновника подозревают в том, что в 2022 году он получил от директора дорожной фирмы автомобиль стоимостью более 5 млн рублей за принятие работ по муниципальным контрактам. Статья 290 Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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-4 Всеволод Козловский

Минус четыре ставим экс-депутату областного Собрания из Великих Лук Всеволоду Козловскому. Его осудили за клевету в анонимном Telegram-канале и оштрафовали на 150 тысяч рублей. Правда, этим же приговором осужденный был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности. Так что, бывший руководитель исполкома ОНФ в Псковской области и экс-лидер команды великолукского «Яблока» отделался пока относительно легко: всё могло быть и хуже. Но судимость он получил - к тому же ставить точку в этой истории, возможно, рано: наверняка среди многочисленных персон, о которых писал анонимный Telegram-канал, есть те, кто хотел бы восстановить свое доброе имя и репутацию.

Фото: псковское «Яблоко»

-3 Алексей Васильев

Как мы и прогнозировали, глава Гдовского района Алексей Васильев досрочно покинул пост, который занимал около полутора лет. Отставка объясняется переходом на другую работу. Напомним, такой поворот событий был ожидаем - под этот сценарий в Гдов первым замглавы администрации отправлялся Олег Грицаев, в конце прошлого года сложивший полномочия депутата областного Собрания. Однако долго потенциальный сменщик не проработал - ушел, а теперь сложил полномочия и сам Васильев, получающий от нас -3. Исполнение обязанностей главы временно возложено на председателя районного собрания Николая Капитонова. А впереди - муниципальная реформа и выборы в традиционно непростом для власти районе, где возможны всякие неожиданности.

-2 Игорь Шатурный

«Опять двойка» в дневнике вице-губернатора - куратора сферы ЖКХ Игоря Шатурного. На минус два оцениваем чиновничью отписку на коллективную жалобу жителей, возмущающихся затоплением канализационными водами подвала дома на Октябрьском проспекте, 18 в Пскове. Как говорят люди, в подъезде просто нечем дышать, а если у кого-то прорвет трубу и потребуется перекрыть воду, то сантехникам придется нырять в водолазных костюмах. А власти видят ситуацию иначе - по их мнению, все в этом доме нормально, неприятного запаха нет, а подвал сухой. Увы, при написании таких ответов их не останавливают ни проблемы жителей, ни то обстоятельство, что губернатор терпеть не может отписок на обращения граждан и неоднократно требовал от подчиненных подобным не заниматься.

-1 Петр Алексеенко

Минус один получает первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, который в очередной раз легко повелся на заявление представителя власти о неуместности памятника Ленину на центральной площади Пскова. С одной стороны, реакция персека на слова спикера регионального парламента вроде бы естественна - мяч-то, образно говоря, на стороне коммунистов. Но, с другой стороны, псковский обком опять подтвердил, что оперативно и охотно реагирует в основном только на темы, которые не имеют для большинства населения особой значимости и неактуальны, а воинственное заявление покладистой «системной оппозиции» с почти черномырдинским призывом «почешите в другом месте» выглядит несерьезно.

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0 Станислав Оссовский

Нейтральную оценку 0 ставим члену молодежного парламента Псковской области от партии «Справедливая Россия», предпринимателю Станиславу Оссовскому. Не перестаем удивляться перевоплощениям начинающего политика. Намедни господин Оссовский продолжил дело своего тезки - экс-руководителя аппарата областного правительства Станислава Суслова и предстал в новой ипостаси - теперь он еще и «коуч и энерго-проводник».

Фото: Telegram-канал Станислава Оссовского

+1 Артур Гайдук

Плюс один заработал председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук. Он продолжает проявлять активность, в среду 20 марта провел прием граждан, высказывает свое мнение в средствах массовой информации и социальных сетях. Особо отметим написанный со знанием дела комментарий, навеянный посещением депутатом-врачом областного противотуберкулезного диспансера и общением с коллегами-медиками.

+2 Аркадий Мурылев

Положительную оценку плюс два ставим уполномоченному по защите прав предпринимателей в Псковской области, кандидату в члены ЦК КПРФ Аркадию Мурылеву. Он подвел итоги представительного круглого стола, на котором обсуждал актуальные проблемы с бизнес-сообществом региона. Прозвучавшие там предложения будут включены в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, а отдельные инициативы - направлены федеральному бизнес-омбудсмену.

Фото: ombudsmanbiz.pskov.ru

+3 Александр Борисов

Строчкой выше, на плюс три, расположился депутат Государственной Думы от Псковской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов. Положительной оценкой отмечаем его обстоятельный комментарий итогов президентских выборов и прогноз развития событий в поствыборный период. Напомним, что на неделе Владимир Путин встретился с руководителями фракций в Государственной Думе. Речь шла, в том числе, о согласовании нового состава правительства. По мнению Александра Борисова, если в кабинете министров произойдут какие-то кадровые перестановки, то они будут незначительными, точечными. «Для серьезных изменений в составе правительства я не вижу никаких оснований», - заявил парламентарий.

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+4 Александр Котов

Плюс четыре по совокупности факторов заработал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Во-первых, на минувшей неделе он сделал ряд заявлений по резонансным темам. Во-вторых, анонсировал продолжение муниципальной реформы в Псковской области - как стало известно позднее, второй этап преобразований коснется шести районов. В-третьих, возглавляемое Александром Котовым областное Собрание депутатов готовится к очередной сессии, на которой прозвучат доклады руководителей областного УМВД и Счетной палаты, и начало отмечать 30-летие.

+ 5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку ставим председателю избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. На неделе были подведены итоги президентской кампании, которую псковский облизбирком традиционно провел без нарушений и жалоб. Центральная избирательная комиссия положительно оценила организацию выборов на приграничных территориях Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова медалью Александра Невского.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю. Берегите себя!