Политика

Депутаты третьего созыва областного Собрания о конфликтах и компромиссах

Третий выпуск программы «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 марта. Гостями студии стали депутаты Псковского областного Собрания третьего созыва Борис Полозов, Елена Бибикова и Игорь Максимов. Они поделились своими воспоминаниями о деятельности регионального парламента в период с 2002 по 2007 годы.

Александр Савенко: Третий созыв — это достаточно большой период времени. Я бы сказал, что это, наверное, один из самых интересных периодов в истории Псковского областного Собрания, когда было много всего: и конфликты, и поиски компромисса, и смена председателя областного Собрания. Напомню, именно в третьем созыве Борис Полозов был избран депутатами спикером регионального парламента, председателем. Скажите, пожалуйста, Борис Геннадьевич, какие у вас остались воспоминания о работе в третьем созыве? Какие задачи вы считаете важнейшими из тех, которые стояли перед депутатами тогда? Что думаете о том, как вы тогда работали?

Борис Полозов: Теперь уже, когда прошло 20 лет с момента Собрания третьего созыва, воспоминания о нем самые приятные. Хотя вы правы, это, пожалуй, один из самых сложных периодов в работе Собрания — и конфликтный, и компромиссный. Я напомню, что во втором созыве, хоть мы сейчас говорим о третьем, зачастую не принимался бюджет на очередной год, и мы возвращались к нему только в середине года. Это вообще чрезвычайное происшествие, когда область живет не по бюджету.

Третий созыв отличался тем, что впервые состав Собрания избирался не только из депутатов по одномандатным округам. Был сделан первый шаг к усилению роли партии в работе представительных органов власти — введение депутатских групп, представителей партии, объединений в составе областного органа представительной власти. И вот было 22 одномандатника, а 11 человек пришли в областное Собрание по партийным спискам.

Александр Савенко: Это, прежде всего, «Единство», «Коммунистическая партия Российской Федерации», блок «Кузнецов, Полозов, Савицкий»?

Борис Полозов: Да-да. Собственно, партий на тот момент, окончательно сформированных и устоявшихся, со своими подходами, в стране фактически не было, кроме, пожалуй, КПРФ и ЛДПР. Партия власти к тому моменту не сформировалась в полной мере. «Наш дом — Россия» зарекомендовала себя на тот момент не лучшим образом, поэтому была распущена. Была попытка объединения, создания партии «Единая Россия». Ее представители баллотировались и были избраны в состав областного Собрания, а также коммунисты и представители ЛДПР.

Когда я пришёл к руководству областным Собранием, я поставил себе задачу все-таки в условиях тех противоречий, которые были в тот момент между отдельными депутатскими группами, между отдельными депутатами, наладить конструктивную работу. Это было связано с тем, что необходимо было нормализовать бюджетный процесс и принятие областных программ, которые в тот момент только начинались. Насколько это получилось? Судя по тому, что меня поддержали в следующем созыве, наверное, получилось.

Александр Савенко: Елена Васильевна, ваша политическая карьера, по сути, начиналась в тот период, что стало своего рода трамплином в дальнейшем. Вы многие годы представляли Псковскую область в Совете Федерации, были сенатором. Но начиналось все, действительно, тогда, в начале нулевых годов. У вас какие воспоминания о том периоде, какие задачи приходилось решать?

Елена Бибикова: Период, конечно, был очень для меня сложен. Я думаю, как и для остальных коллег, и для наших жителей. Много событий происходило. Мы еще очень хорошо и ярко помнили время до 2000 года, начало нулевых, когда были срывы выплат — не только зарплат, но всех социальных выплат. Поэтому первая задача стояла в 2004, в 2005 году — обеспечить своевременно социальные выплаты. Это главная задача была у меня как у руководителя Пенсионного фонда.

Если говорить о третьем созыве, конечно, он был неспокойный. Я только пришла, я новичок. Для меня было интересно, что когда встречаются все, все нормально между собой разговаривают, все нормально общаются. Начинается сессия областного Собрания — и пошли партийные высказывания, доходило иногда до резких высказываний в отношении друг друга.

Александр Савенко: Переход на личности, скажем так?

Елена Бибикова: Да. Для меня это было неприемлемо, я к этому не могла привыкнуть. Слава Богу, что со временем эта тенденция стала уменьшаться, больше стало корректности, с пониманием начали относиться друг к другу.

Конечно, период сложный. Я работала в комитете по социальной политике. Решали вопросы здравоохранения, вопросы детского патроната очень много рассматривались на тот период. Очень сложный период, потому что время еще было очень сложное. Тот период для меня, кажется, был самым сложным.

Александр Савенко: Игорь Иванович, в вашем восприятии, ваших воспоминаниях этот период каким сохранился? Что это было за время, какие задачи, какие цели были у вас как у депутата, какие трудности преодолевали? Вот что вы об этом думаете?

Игорь Максимов: Я хочу сказать, что всегда с теплотой вспоминаю эти годы, коллег в Псковском областном Собрании. Наверное, во-первых, потому что был на 20 лет моложе. Это все-таки тот активный, интересный возраст. Во-вторых, была совершенно, на мой взгляд, нетипичная и нестандартная ситуация в общественно-политической жизни страны и области. Начало 2000-х. Мы тяжело выходили из беспредельного периода 90-х годов, приватизации — не совсем разумной и справедливой, реорганизаций, в том числе промышленных производств.

Достаточно вспомнить, я как раз в это время был директором «Псковских тепловых сетей». Пять месяцев люди, почти тысяча человек, не получали зарплату. Была масса проблем, связанных с производством, с людьми, которые вынуждены были выживать.

Вся эта экономическая ситуация, наверное, накладывала отпечаток и на наши политические дебаты, дискуссии. Я думаю, что во многом они строились не на признаке «Свой/чужой, агент империализма/не агент», а на том, по какому пути идти, как строить экономику, в том числе области. Псковская областное Собрание было местом для дискуссий. И сейчас, с высоты прожитых лет, понимаешь, что это было очень правильно. Это было место, где могли все высказаться, принять какое-то консолидированное решение. Это очень правильно.

Беседовал Александр Савенко

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM». Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже.