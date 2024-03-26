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Политика

Итоги работы общественного штаба по наблюдению за выборами президента России подвели в Пскове

27.03.2024 13:19|ПсковКомментариев: 0

Итоги работы общественного штаба по наблюдению за выборами президента Российской Федерации подвели в Пскове 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Участниками заседания стали члены общественного штаба и председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, который рассказал об итогах выбора президента на территории Псковской области.

«Мы впервые выбирали президента в течение трёх дней, это очень удобно для наших избирателей. Могу сказать, что, несмотря на сложную кампанию, избирательная система Российской Федерации подводит итоги в четкие и понятные сроки. Это очень важно для легитимности процесса. Не было никаких споров, вопросов и судебных разбирательств. Почти все страны признали выборы состоявшимися», — рассказал Игорь Сопов. 

«Явка была самой большой в истории выборов президента Российской Федерации», - уточнил председатель областной избирательной комиссии. Игорь Сопов также высоко оценил результаты Псковской области на дистанционном электронном голосовании, она заняла четвертое место по явке на ДЭГ в России.

Избирательные участки также были открыты на приграничных территориях в специализированных автобусах. Там имели возможность проголосовать граждане России, проживающие за границей.

Игорь Сопов вручил значки избирательной кампании председателю Общественной палаты Псковской области, руководителю регионального Центра общественного наблюдения Наталье Горбачевой и директору Государственного архива Псковской области, члену Общественной палаты РФ Наталье Исаковой.

Наталья Горбачева выразила благодарность Избирательной комиссии Псковской области за ее работу во время президентских выборов.

Она отметила высокую оценку прозрачности выборов в России от иностранных наблюдателей, которые приезжали в Псковскую область. 

«Также проходил Форум наблюдателей, очень просто и профессионально все объяснили», - сказала Наталья Горбачева.

Она уточнила что эти выборы были итогом слаженной работы всех членов штаба общественного наблюдения. Также Наталья Горбачева отметила работу волонтеров. «Ребята отнеслись к этой работе очень серьезно», — заключила она и напомнила про предстоящие сентябрьские выборы. 

Наталья Исакова добавила, что за период избирательной кампании не было зафиксировано ни одной жалобы, способной повлиять на итоги выборов.

«Мы можем говорить о высочайшей легитимности этой избирательной кампании», - заключила она.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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