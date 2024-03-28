Политика

Дмитрий Хритоненков: Депутаты сейчас зрелые и состоявшиеся

Депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва — зрелые и состоявшиеся, работают они качественно. Такое мнение бывший депутат Верховного Совета РСФСР, экс-полномочный представитель президента РФ в Псковской области, бывший заместитель губернатора Псковской области и вице-спикер регионального парламента четвёртого созыва Дмитрий Хритоненков выразил в программе «Собрание» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Некоторые люди, вспоминая сессии 20, 30-летней давности, говорят, что сейчас скучно: никто никого не оскорбляет, никого водой из стаканов не поливают, стаканами не кидаются. Я считаю, что депутаты сейчас зрелые, состоявшиеся. Председатели комитетов все хорошо зарекомендовали себя на тех рабочих местах, где они раньше работали, кем руководили. И поэтому я считаю, что вполне качественный парламент работает сегодня», - сказал Дмитрий Хритоненков.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».