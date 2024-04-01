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Политика

Виктор Остренко: Не работать с молодежью – значит, не слышать ее голос

02.04.2024 15:38|ПсковКомментариев: 1

Работа региональной и федеральной власти должна быть направлена в будущее - на создание условий для подрастающего поколения. Такое мнение вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко выразил в программе «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне кажется, что все, что мы делаем на уровне региональной власти или на федеральном уровне, будь то исполнительная или законодательная власть, все принимаемые решения все равно направлены в будущее, они имеют за собой определенный импульс для того, чтобы создать условия для подрастающего поколения. Не работать с молодежью – значит, не слышать ее голос, не учитывать современные реалии, которые являются для нее важными», – сказал Виктор Остренко.

Пятый созыв был уникальным, подчеркнул вице-спикер. «Он включал в себя как старожилов публичной политики региона, так и молодых ребят, которые пришли перенимать опыт», - уточнил Виктор Остренко.

Он акцентировал внимание на взаимодействии молодежного парламента с депутатским корпусом. 

«Мне кажется, что тот период, когда мы начали экспериментировать, это, прежде всего, была задача для самих депутатов и областного Собрания - изменить свое отношение к тем молодым ребятам, которые неравнодушны и хотят проявлять себя на территории нашего региона, видеть результат. Речь не шла о том, что это наши сменщики, или о том, что эти люди должны войти в органы управления региона. Мне казалось, и я считаю так до сих пор, что каждый человек, который пытается себя реализовать, проходя через проверки своих способностей, воспитывает себя таким образом. Так появляется человек неравнодушный и ответственный в общественно-политической сфере», - резюмировал Виктор Остренко.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM». 

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #Собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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