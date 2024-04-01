Виктор Остренко: Не работать с молодежью – значит, не слышать ее голос

Работа региональной и федеральной власти должна быть направлена в будущее - на создание условий для подрастающего поколения. Такое мнение вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко выразил в программе «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Пятый созыв был уникальным, подчеркнул вице-спикер. «Он включал в себя как старожилов публичной политики региона, так и молодых ребят, которые пришли перенимать опыт», - уточнил Виктор Остренко.
Он акцентировал внимание на взаимодействии молодежного парламента с депутатским корпусом.
«Мне кажется, что тот период, когда мы начали экспериментировать, это, прежде всего, была задача для самих депутатов и областного Собрания - изменить свое отношение к тем молодым ребятам, которые неравнодушны и хотят проявлять себя на территории нашего региона, видеть результат. Речь не шла о том, что это наши сменщики, или о том, что эти люди должны войти в органы управления региона. Мне казалось, и я считаю так до сих пор, что каждый человек, который пытается себя реализовать, проходя через проверки своих способностей, воспитывает себя таким образом. Так появляется человек неравнодушный и ответственный в общественно-политической сфере», - резюмировал Виктор Остренко.
30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».