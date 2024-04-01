Политика

Андрей Козлов: Работа областного Собрания – это не только критика исполнительной власти

Депутаты должны активно взаимодействовать с исполнительной властью, а не только критиковать ее. Такое мнение председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов выразил в программе «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы, депутаты, совместно с органами исполнительной власти контролировали вопросы сельского хозяйства, принимали, я считаю, обдуманные решения, - поделился воспоминаниями о пятом созыве регионального парламента Андрей Козлов. - Сельское хозяйство показывает динамичное развитие, в это и был погружен комитет».

«Наша задача – оказывать взаимодействие исполнительной власти, помогать тем или иным структурам бизнеса и сельского хозяйства», – сказал Андрей Козлов.

Он уточнил, что опыт работы в Псковском областном Собрании стал для него важным этапом, который позволил не только узнать работу множества структур изнутри, но и познакомиться с уникальными людьми.

«Любой опыт идет в копилку. Конечно, на определенных этапах работы были какие-то ошибки, были победы. Работа в Собрании - это расширение кругозора, общение, знание определенных структур, знакомство с уникальными людьми. В областном Собрании работают уникальные люди. Это работа и, в том числе, с оппозицией. Сейчас мы нередко принимаем положительные решения по разумным инициативам оппозиционеров», - добавил Андрей Козлов.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».