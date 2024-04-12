Александр Котов: Парламентская деятельность – это командная работа

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил коллег с 30-летием регионального парламента. Об этом с торжественного мероприятия, которое проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Новый законодательный орган создавали с нуля, не только не имея сложившейся команды и материально-технической базы, но даже в полной мере не представляя, что будет входить в полномочия будущего органа власти в целом и депутатов в частности, напомнил Александр Котов. «В этом зале сегодня присутствуют наши коллеги – депутаты первого созыва, которые 30 лет назад решились принять участие в выборах, взять на себя ответственность и с честью справились со всеми поставленными задачами. Безусловно, первопроходцам было сложнее всего. Давайте их вместе поприветствуем и поблагодарим», - обратился он к собравшимся.
Первый созыв принял 145 законов, продолжил спикер регионального парламента. «Оценить трудозатраты сегодня практически невозможно. У нас теперь есть не только самое ценное – опыт. Мы привыкли работать с компьютерами, копировальной техникой, перешли на электронный документооборот, мы пользуемся интернетом, справочно-правовыми системами, видео-конференц-связью и другими преимуществами технического прогресса, которые экономят время и упрощают работу. Все эти «приобретения» – лучшие свидетельства масштабных перемен, произошедших за 30 лет. В тот сложный период становления выстраивалась система взаимодействия законодательной и исполнительной власти, областного и муниципального уровня, тогда же были заложены основы добрососедских отношений с законодательными органами регионов Северо-Запада – мы все проходили один путь, одновременно учились законотворчеству, набивали шишки, приобретали опыт и, конечно, охотно делились им, поддерживая друг друга», - сказал Александр Котов.
Итогом такого сотрудничества, настоящей взаимовыручки стало создание Парламентской Ассоциации Северо-Запада – первого объединения региональных законодательных органов в России, подчеркнул он. «30-летний юбилей ПАСЗР мы отпразднуем уже осенью этого года. Мне приятно отметить, что в нашем сегодняшнем мероприятии принимают участие наши коллеги, наши ближайшие соседи – новгородцы и петербуржцы, а руководители всех без исключений законодательных органов Северо-Запада поздравляют нас с юбилейной датой. Это не просто деловые, рабочие отношения – это дружба, проверенная годами», - подчеркнул председатель областного Собрания.
Если говорить о сегодняшнем дне, псковский регион вновь стал успешной площадкой пилотного проекта – внедрения дистанционного электронного голосования. «И хотя на этот раз эксперимент лишь косвенно связан с нашей работой, мне приятно отметить, что наши депутаты являются проводниками передовых идей», продолжил он.
Отдельно спикер выделил сложный этап работы, который пришёлся на срок полномочий шестого и действующего седьмого созывов – время пандемии. «Это был период, когда всем без исключения пришлось изменить образ жизни, а, возможно, и пересмотреть ценности. Я особенно благодарен коллегам-депутатам за ответственность и понимание. Мы быстро перестроились и перешли на новый режим, позволивший проводить заседания чаще, принимать решения быстрее, соблюдая при этом все противоэпидемические требования, в том числе, обязательную вакцинацию. Этот период многому нас научил, а отдельные инструменты работы мы в итоге взяли на вооружение», - указал он.
Депутатский корпус областного Собрания состоит из представителей разных политических партий. «Я часто подчёркиваю: парламентская деятельность – это командная работа. Именно поэтому так важно во времена, требующие от нас единения, уметь оставить в стороне второстепенное и выступить единым фронтом. Так было в 2014 году, когда мы поддержали результаты крымского референдума, а затем присоединение новых регионов, так было каждый раз, когда мы вместе принимали принципиальные решения и отстаивали их с помощью всех доступных нам парламентских инструментов – например, доказывая важность перевода финансирования орфанных больных на федеральный уровень или несправедливость методики распределения федеральных дотаций. Именно преследуя наши общие, не политические задачи, мы поднимали на парламентских часах самые острые вопросы. Такая конструктивная дискуссия всегда имеет результат», - подчеркнул Александр Котов.
Отдельно он поблагодарил за чётко и эффективно выстроенную работу с депутатским корпусом губернатора Михаила Ведерникова: «В течение минувших 30 лет взаимодействие законодательной и исполнительной власти бывало разным. Депутаты ранних созывов хорошо помнят, как непросто иногда складывался диалог, как на самом деле легко, преследуя даже самые высокие цели, поддаться эмоциям и уйти от сути. Подчеркну, это не особенность нашего региона – такой же эволюционный путь парламентаризма проходили не только все без исключения регионы, но и наши федеральные органы власти».
«А сейчас мне приятно констатировать: между Собранием и областным правительством сложились прекрасные партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении, на желании вместе добиваться поставленных задач – отношения, в которых каждая из сторон успешно использует свой потенциал, инструменты, ресурсы и дополняет друг друга. Конечно, такое взаимодействие возможно только при встречном движении. И надо отдать должное Михаилу Юрьевичу – губернатор сумел так настроить работу правительства, органов исполнительной власти, что даже в случаях, когда нам нужно быстро найти выход, принять политическое решение, мы не тратим время на холостые обороты и получаем результат сразу. Михаил Юрьевич слышит депутатов и всегда готов поддержать начинания, которые принесут общую пользу», - подчеркнул Александр Котов.