Политика

Александр Котов: Парламентская деятельность – это командная работа

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил коллег с 30-летием регионального парламента. Об этом с торжественного мероприятия, которое проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«30 лет назад, 8 апреля 1994 года, состоялась первая сессия первого в истории Псковской области законодательного органа. Сегодня мы с вами отмечаем нашу очередную юбилейную дату и, оглядываясь назад, конечно, оцениваем прошедший период, прежде всего, с точки зрения становления и развития регионального института парламентаризма. В то же время масштабные перемены последних лет подвигают нас взглянуть на события ещё шире – начиная с предпосылок политического кризиса 90-х, изменившего саму систему органов государственной власти России. Тридцатилетний период мы теперь всё чаще выделяем в череде событий новейшей истории – слишком много решений и грандиозных планов мы связывали с началом нового этапа развития страны. Одним надеждам, как мы теперь понимаем, сбыться было и не суждено, где-то мы преодолели трудности буквально вопреки и в итоге стали сильнее, приобрели свой собственный опыт, что в политике никогда не бывает лишним», - отметил он.

Новый законодательный орган создавали с нуля, не только не имея сложившейся команды и материально-технической базы, но даже в полной мере не представляя, что будет входить в полномочия будущего органа власти в целом и депутатов в частности, напомнил Александр Котов. «В этом зале сегодня присутствуют наши коллеги – депутаты первого созыва, которые 30 лет назад решились принять участие в выборах, взять на себя ответственность и с честью справились со всеми поставленными задачами. Безусловно, первопроходцам было сложнее всего. Давайте их вместе поприветствуем и поблагодарим», - обратился он к собравшимся.

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Первый созыв принял 145 законов, продолжил спикер регионального парламента. «Оценить трудозатраты сегодня практически невозможно. У нас теперь есть не только самое ценное – опыт. Мы привыкли работать с компьютерами, копировальной техникой, перешли на электронный документооборот, мы пользуемся интернетом, справочно-правовыми системами, видео-конференц-связью и другими преимуществами технического прогресса, которые экономят время и упрощают работу. Все эти «приобретения» – лучшие свидетельства масштабных перемен, произошедших за 30 лет. В тот сложный период становления выстраивалась система взаимодействия законодательной и исполнительной власти, областного и муниципального уровня, тогда же были заложены основы добрососедских отношений с законодательными органами регионов Северо-Запада – мы все проходили один путь, одновременно учились законотворчеству, набивали шишки, приобретали опыт и, конечно, охотно делились им, поддерживая друг друга», - сказал Александр Котов.

Итогом такого сотрудничества, настоящей взаимовыручки стало создание Парламентской Ассоциации Северо-Запада – первого объединения региональных законодательных органов в России, подчеркнул он. «30-летний юбилей ПАСЗР мы отпразднуем уже осенью этого года. Мне приятно отметить, что в нашем сегодняшнем мероприятии принимают участие наши коллеги, наши ближайшие соседи – новгородцы и петербуржцы, а руководители всех без исключений законодательных органов Северо-Запада поздравляют нас с юбилейной датой. Это не просто деловые, рабочие отношения – это дружба, проверенная годами», - подчеркнул председатель областного Собрания.

«Псковская область – небольшой приграничный регион, где нет ни нефти, ни газа, но зато во все времена здесь были и есть люди, которые не боятся экспериментировать, быть в чём-то первыми, на что нужна определённая смелость. Видимо, так можно объяснить участие псковичей в самых разных пилотных проектах, в том числе на площадке областного Собрания. В 2002 году Псковская область в числе первых регионов Российской Феде­рации, ещё до принятия федерального закона, провела выборы в Собрание по смешанной системе. Тогда две трети депутатов были избраны по одномандатным округам, а треть – по партийным спискам. Впервые были зарегистрированы депутатские объединения и фракции. Эксперимент имел общероссийское значение, а полученный опыт лёг в основу подготовки федеральных законов. Чуть раньше мы были первыми, кто опробовал переход на двухуровневое местное самоуправление и так называемое двуглавое управление в муниципалитетах. Теперь, правда, вновь в числе первых, не дожидаясь федерального закона, возвращаемся к исходному варианту. Но и тому есть объяснение – у нас больше, чем у многих опыта. Все эти решения принимались в стенах Собрания, а депутаты были непосредственными участниками перемен», - поделился Александр Котов.

Если говорить о сегодняшнем дне, псковский регион вновь стал успешной площадкой пилотного проекта – внедрения дистанционного электронного голосования. «И хотя на этот раз эксперимент лишь косвенно связан с нашей работой, мне приятно отметить, что наши депутаты являются проводниками передовых идей», продолжил он.

«За эти 30 лет несколько раз менялся численный состав депутатского корпуса. И если прежде от созыва к созыву он только увеличивался, то теперь мы максимально приблизились к первоначальным значениям. Это было непросто – сокращать, резать по живому всегда больнее. Мы провели большую общественную дискуссию, консультации со всеми фракциями. Отдельно я хотел бы поблагодарить нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, поддержавшего наше предложение. Рад, что все мы в итоге нашли общий язык, сократили количество округов и, как следствие, мандатов. По прошествии двух с половиной лет скажу, что работа в таком составе комфортна, а главное, результативна», - подчеркнул Александр Котов.

Отдельно спикер выделил сложный этап работы, который пришёлся на срок полномочий шестого и действующего седьмого созывов – время пандемии. «Это был период, когда всем без исключения пришлось изменить образ жизни, а, возможно, и пересмотреть ценности. Я особенно благодарен коллегам-депутатам за ответственность и понимание. Мы быстро перестроились и перешли на новый режим, позволивший проводить заседания чаще, принимать решения быстрее, соблюдая при этом все противоэпидемические требования, в том числе, обязательную вакцинацию. Этот период многому нас научил, а отдельные инструменты работы мы в итоге взяли на вооружение», - указал он.

Депутатский корпус областного Собрания состоит из представителей разных политических партий. «Я часто подчёркиваю: парламентская деятельность – это командная работа. Именно поэтому так важно во времена, требующие от нас единения, уметь оставить в стороне второстепенное и выступить единым фронтом. Так было в 2014 году, когда мы поддержали результаты крымского референдума, а затем присоединение новых регионов, так было каждый раз, когда мы вместе принимали принципиальные решения и отстаивали их с помощью всех доступных нам парламентских инструментов – например, доказывая важность перевода финансирования орфанных больных на федеральный уровень или несправедливость методики распределения федеральных дотаций. Именно преследуя наши общие, не политические задачи, мы поднимали на парламентских часах самые острые вопросы. Такая конструктивная дискуссия всегда имеет результат», - подчеркнул Александр Котов.

«Умение быть вместе, видеть главное, особенно необходимо нам всем сейчас. В условиях сложной геополитической обстановки мы вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы вместе помогаем фронту, мы вместе ждём возвращения наших бойцов и стараемся приблизить Победу», - отметил спикер регионального парламента.

Отдельно он поблагодарил за чётко и эффективно выстроенную работу с депутатским корпусом губернатора Михаила Ведерникова: «В течение минувших 30 лет взаимодействие законодательной и исполнительной власти бывало разным. Депутаты ранних созывов хорошо помнят, как непросто иногда складывался диалог, как на самом деле легко, преследуя даже самые высокие цели, поддаться эмоциям и уйти от сути. Подчеркну, это не особенность нашего региона – такой же эволюционный путь парламентаризма проходили не только все без исключения регионы, но и наши федеральные органы власти».

«А сейчас мне приятно констатировать: между Собранием и областным правительством сложились прекрасные партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении, на желании вместе добиваться поставленных задач – отношения, в которых каждая из сторон успешно использует свой потенциал, инструменты, ресурсы и дополняет друг друга. Конечно, такое взаимодействие возможно только при встречном движении. И надо отдать должное Михаилу Юрьевичу – губернатор сумел так настроить работу правительства, органов исполнительной власти, что даже в случаях, когда нам нужно быстро найти выход, принять политическое решение, мы не тратим время на холостые обороты и получаем результат сразу. Михаил Юрьевич слышит депутатов и всегда готов поддержать начинания, которые принесут общую пользу», - подчеркнул Александр Котов.