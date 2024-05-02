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Политика

Депутаты Добручинской волости единогласно поддержали преобразование Гдовского района в округ

02.05.2024 15:01|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Добручинской волости Гдовского района на сессии 2 мая единогласно поддержали преобразование Гдовского района в муниципальный округ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области. 

Ранее депутаты Спицинской волости поддержали преобразование Гдовского района в муниципальный округ большинством голосов. Также муниципальную реформу поддержали депутаты Чернёвской волости Гдовского района. 

Депутаты Гдовского района поддержали преобразование муниципалитета в округ на сессии 2 мая. 

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. В 2024 году реформу собираются провести в следующих муниципалитетах: Гдовский, Усвятский, Дновский, Порховский, Плюсский и Бежаницкий районы.

Ранее экс-заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.

Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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