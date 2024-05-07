Политика

Муниципальная реформа даст сельским территориям возможность участвовать в нацпроектах - Юрий Семенов

Муниципальная реформа даст сельским территориям возможность участвовать в национальных проектах. Об этом сообщил глава Порховского района Юрий Семенов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Юрий Семенов (слева). Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«И на публичных слушаниях, и на сессии я неоднократно выступал со словами, что, если мы хотим планомерно и динамично развиваться, то муниципальный округ нам это позволит. Когда мы имеем один бюджет, у нас появляется гораздо больше возможностей участвовать во всех национальных проектах, благоустраивать территории, ремонтировать что-то», – сказал Юрий Семенов.

Он отметил, что сейчас очень много полномочий делегированы поселениям, а поселения пытаются делегировать полномочия обратно, в результате чего «получается некий футбол».

«В муниципальном округе мы принимаем реальное решение и несем за него ответственность. А для человека главное, чтобы было, куда обратиться, и его проблемы решали, какая именно это власть – не имеет значения», - сказал Юрий Семенов.

При этом оппозиция, по мнению главы Порховского района, не предлагала никаких конкретных альтернатив.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

Ранее в регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

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Ранее экс-заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.