Политика

Сергей Михеев: Преобразование районов в муниципальные округа - правильное решение

Преобразование районов в муниципальные округа - правильное решение, которое несет в себе множество плюсов для развития территории. Об этом сообщил глава Бежаницкого района Сергей Михеев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Если думать о перспективе развития нынешнего района и будущего муниципального округа, я считаю, что это решение правильное. И большинство населения района это решение тоже поддерживает, о чем говорят и публичные слушания, и депутаты, которые принимали решения», – рассказал Сергей Михеев.

Он отметил, что муниципальный округ имеет значительно больше плюсов и возможностей для принятия решений по развитию территории.

«Действительно, для того, чтобы осуществлять оперативно маневр финансовыми средствами, участие в программах федерального уровня, муниципальный округ дает больше возможностей. Считаю, что нужно просто идти вперед, взять все хорошее, что было связано с районом и поселениями. Это хорошее перенести в муниципальный округ и развиваться дальше.Люди должны видеть, что им становится жить лучше, и вопросы продолжают решаться», – добавил Сергей Михеев.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

Ранее в регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

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На сессии Псковского областного Собрания 7 мая 2024 года депутаты поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в округа.

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Ранее экс-заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.