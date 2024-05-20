Политика

Александр Котов: Совет Федерации – это то место, где могут найти возможность помочь

Совет Федерации – это то место, где могут найти возможность помочь. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где состоялись первые заседания комитетов с участием представителей органов государственной власти региона.

«Как известно Совет Федерации – это палата регионов, и где, как не здесь нам преклонить голову. Мы сюда приехали с большими надеждами на помощь и поддержку», - прокомментировал первый день работы делегации Псковской области в Совете Федерации спикер Собрания Александр Котов.

Он отметил что Псковской области хочется также рассказать о своих достижениях за последние годы.

«Нам, безусловно, хочется рассказать, чего мы достигли в последние годы. И на самом деле, есть, что рассказать, есть, что показать – результаты работы, в том числе, в части финансового обеспечения. У нас каждый год увеличивается поступление собственных доходов в бюджет региона. Это очень важно, потому что это показатель того, что регион постепенно развивается, работает экономика. В тоже время, у нас есть большое количество проблем, которые нам в одиночку не решить. Совет Федерации – это то место, где нас могут услышать, понять и найти возможность помочь. Совет Федерации состоит из сенаторов, многие из которых сами отработали в регионах и губернаторами, и председателями законодательных органов субъектов», - уточнил Александр Котов.

Он добавил, что в Псковской области активно работают сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец.

«Мы большой единой сильной командой с помощью высокого федерального уровня власти очень рассчитываем, что найдём такие механизмы, которые позволят Псковской области развиваться и идти к результату быстрыми темпами. На это рассчитывают жители региона, бизнес, местное самоуправление – все ждут таких решений, которые способствовали движению вперед, или, как Михаил Юрьевич любит выражаться – рывку вперёд», – заключил Александр Котов.