Надежда Васильева: Правительство Псковской области комплексно подходит к улучшению жизни граждан

Правительство Псковской области комплексно подходит к улучшению образа жизни граждан, проживающих в регионе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства за 2023 год.
Также Надежда Васильева отметила, что большое внимание в псковском регионе уделяется развитию образования.
«Все те "Точки роста", которые создаются сейчас, очень важны. И никогда у нас не было такого масштабного строительства школ», - подчеркнула руководитель филиала фонда.
Она добавила, что правительство Псковской области движется в правильном направлении и грамотно решает поставленные задачи.
Напомним, сегодня, 5 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год в Псковском областном Собрании депутатов.