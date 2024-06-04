Политика

Надежда Васильева: Правительство Псковской области комплексно подходит к улучшению жизни граждан

Правительство Псковской области комплексно подходит к улучшению образа жизни граждан, проживающих в регионе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства за 2023 год.

«Отчет главы нашего региона - это событие дня. Хочется подчеркнуть эффективность его работы со всеми институтами власти, с областным Собранием депутатов, с филиалом фонда "Защитники Отечества". Главное, что правительство региона во главе с Михаилом Ведерниковым очень комплексно подходит к улучшению жизни наших граждан. Очень огромная поддержка оказывается семьям с детьми, семьям с детьми, имеющими инвалидностью», - сказала руководитель псковского филиала фонда.

Также Надежда Васильева отметила, что большое внимание в псковском регионе уделяется развитию образования.

«Все те "Точки роста", которые создаются сейчас, очень важны. И никогда у нас не было такого масштабного строительства школ», - подчеркнула руководитель филиала фонда.

Она добавила, что правительство Псковской области движется в правильном направлении и грамотно решает поставленные задачи.

Напомним, сегодня, 5 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год в Псковском областном Собрании депутатов.