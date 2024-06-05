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Политика

Андрей Маковский: Псковская область встала на рельсы экономического обновления

05.06.2024 17:52|ПсковКомментариев: 2

Псковская область встала на рельсы экономического обновления. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский, комментируя отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства Псковской области за 2023 год. 

«Был очень серьезный доклад. По основным моментам для себя подчеркнул: прежде всего, образование. У нас сейчас строятся школы в регионе на 850, на 1000 мест - в Гдове, в Пскове. Это очень важно. Видно, что льготы для учителей на этот год продлены. Мы видим, что происходит поддержка малого и среднего бизнеса. Из-за этого растет доходная часть бюджета. Я думаю, что мы встали на рельсы экономического обновления», - сказал Андрей Маковский. 

Лидер фракции «Новые люди» отметил, что достаточное внимание было уделено продовольственной безопасности региона, сейчас активы вкладываются в молочную продукцию.

Также он добавил, что был получен ответ по поводу вывоза ТКО. «За эту неделю должна будет пройти острота вопроса. И в будущем будет новый регоператор - либо псковский, либо из другого субъекта», - пояснил Андрей Маковский. 

Что касается работы правительства, ее депутат оценил на «пять с плюсом».

Напомним, сегодня, 5 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год в Псковском областном Собрании депутатов. 

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #отчет губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
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