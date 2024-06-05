Андрей Турчак: Псковская область – в надежных руках

Псковская область – в надежных руках. Об этом заявил врио главы Республики Алтай, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Фотографии: Telegram-канал Андрея Турчака
Завершен еще один важный проект – реконструкция объектов Святогорского монастыря в Пушкинских Горах, подчеркнул Андрей Турчак. «С губернатором Михаилом Ведерниковым и моим товарищем, сенатором Алексеем Наумцом поздравили настоятеля и братию с окончанием работ», - продолжил он.
«Псковская область – в надежных руках. И я остаюсь на связи – всем, чем могу, буду помогать. С Богом!» - добавил Андрей Турчак.
Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.
В тот же день был издан указ президента о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
5 июня сенаторы досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.