Политика

Андрей Турчак: Псковская область – в надежных руках

Псковская область – в надежных руках. Об этом заявил врио главы Республики Алтай, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Андрея Турчака

«Бывших губернаторов не бывает. Если однажды встал на этот путь служения людям, с него уже не свернуть. Псковская область для меня стала родной. Благодарю жителей за слова поддержки и добрые пожелания. За эти дни получил много звонков и сообщений. За 17 лет, когда я работал губернатором и сенатором от региона, мы многое прошли вместе – вместе радовались успехам, поддерживали друг друга в трудные минуты. И эти моменты останутся в памяти навсегда. Рад, что сегодня Псковская область развивается. За счет собственных ресурсов и при поддержке федерального центра решаются важные вопросы, и псковичи видят, как меняется регион», - отметил он.

Завершен еще один важный проект – реконструкция объектов Святогорского монастыря в Пушкинских Горах, подчеркнул Андрей Турчак. «С губернатором Михаилом Ведерниковым и моим товарищем, сенатором Алексеем Наумцом поздравили настоятеля и братию с окончанием работ», - продолжил он.

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«Псковская область – в надежных руках. И я остаюсь на связи – всем, чем могу, буду помогать. С Богом!» - добавил Андрей Турчак.

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