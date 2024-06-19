Политика

Утверждены схемы избирательных округов в Плюсском, Усвятском, Порховском и Бежаницком районах

В этом году в Псковской области пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов. Уже утверждены схемы избирательных округов в четырех образованных муниципальных округах: Плюсском, Усвятском, Порховском и Бежаницком районах.

Документы опубликованы на сайте нормативно-правовых актов региона:

Напомним, семь избирательных кампаний, назначенных на 8 сентября, пройдут в трехдневном формате – 6, 7 и 8 сентября. Это выборов депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципального округа первого созыва, выборы главы Гдовского района, дополнительный выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5.