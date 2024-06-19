Политика

Выборы в Псковской области в сентябре будут многодневными

Избирательная комиссия Псковской области приняла решение о проведении голосования на выборах в сентябре в течение нескольких дней подряд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Семь избирательных кампаний, назначенных на 8 сентября, пройдут в трехдневном формате – 6, 7 и 8 сентября. Это выборов депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципального округа первого созыва, выборы главы Гдовского района, дополнительный выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5,

Остальные шесть избирательных кампаний состоятся в двухдневном формате – 7 и 8 сентября. Это выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

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Ранее сообщалось, что Псковская область вошла в число субъектов Российской Федерации, где на выборах в сентябре будет применяться дистанционное электронное голосование.