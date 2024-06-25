Политика

Выборы в Псковской области пройдут открыто и легитимно - Игорь Сопов

Большая часть избирательных участков на муниципальных выборах в Псковской области будет оборудована системой видеонаблюдения. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции, посвященной началу работы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все избирательные участки, кроме тех, которые находятся в больницах или военных частях, будут оборудованы системой видеонаблюдения. Это самое важное, это тоже дает нам определенный положительный эффект, потому что мы всегда видим, что на избирательных участках происходит. Выборы пройдут открыто, легитимно и гласно на территории Псковской области», - сказал Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома напомнил, что за последние две избирательные кампании, в частности, это выборы губернатора Псковской области и президента Российской Федерации, не было подано ни одной жалобы.

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Напомним, в сентябре в Псковской области пройдут выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов, выборы главы Гдовского района, дополнительный выборы депутата Псковской городской Думы по округу №5, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.