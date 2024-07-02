Политика

«Гонки по вертикали»: мусорный кризис №3, интрига вокруг кресла сенатора и кадровый дефицит

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Мусорный коллапс №3. Кто виноват и что делать?

Навстречу выборам. Псковские партийцы перед кадровой проблемой и за круглым столом «ПЛН FM».

Кто вместо Турчака? Псковскому областному Собранию депутатов приходит время определяться с кандидатурой своего представителя в Совете Федерации. У кого есть шансы уехать в Москву?

Начнем сегодня, разумеется, с крайне актуальной темы мусорного коллапса - третьего за полгода и превращающего проблему с ТКО ни много ни мало в политический вопрос. У нас тут, конечно, не Европа, где из-за мусорного кризиса могут уйти в отставку целые правительства, а уж про мэров городов я и не говорю, но и в наших палестинах всё бурлит по этому поводу - народ возмущается, социальные сети разрываются от фотофактов переполненных контейнеров, власти так или иначе реагируют на эти сигналы.

Напомню, что проблема существует не первый день и не первый месяц - ранее этот мусорный кейс разбирали на сессии регионального парламента, неоднократно звучала тема и в выступлениях региональных политиков и чиновников. Правда, до поры до времени всё тут было как-то негромко, возможно потому, что мусорная реформа проводится под патронажем областной власти, она и привела когда-то нового регионального оператора, работа которого долгое время была фактически вне публичной критики. Но в этом году всё изменилось - ибо коллапсы уже становятся регулярными, так продолжаться дальше не может - по крайней мере, надо дать ответ на вопрос: почему так происходит? Кто собственно виноват-то?

И вот тут отмечаем, что власть предпочитает не брать вину на себя - даже в случае с отставкой руководителя комитета по ЖКХ и строительству Сергея Грахова мы это видим - всё преподносится так, что уход чиновника в дни очередного коллапса с мусорной проблемой не связан, и он ответственности не несет.

- Рафик ни в чём не виноват! (из программы «Comedy Club»)

А виноваты, по утверждениям властей, хозяйствующие субъекты. Причем, если еще в мае говорили, в том числе в Дни Псковской области в Совете Федерации, о вине регоператора и грозили ему карами, то в дальнейшем стрелы критики полетели в другом направлении в других участников цепочки обращения с твердыми коммунальными отходами. А на минувшей неделе, когда разразился очередной мусорный кризис, губернатор Михаил Ведерников уже прямо указал на тех, по его мнению, ответственен за происходящее.

Прервав поездку в Белоруссию, губернатор 28 июня записал обращение, в котором назвал действия «владельцев двух полигонов и сортировочного комплекса откровенным шантажом», дескать, перестали принимать мусор, хотя обязаны делать это в соответствии с федеральным законодательством.

За этим последовало продолжение - кто-то даже увидел в этом кампанию против бизнесмена, экс-депутата Псковского районного собрания Александра Колпакова. Уже в субботу, 29 июня, в Telegram-канале губернатора появилась запись о том, что «каким-то чудесным образом (спасибо Псковской областной прокуратуре) сегодня порховский полигон начал принимать мусор из Пскова и Псковского района. Соответственно, оснований для создания коллапса не было». И далее еще одна прямая цитата их губернаторского комментария: «Думаю, вы, уважаемые жители города и района по достоинству оцените то, что хотел сделать с вами господин Колпаков в интересах своего теневого (об этом тоже позже) бизнеса». А уже в воскресенье по владельцу полигонов информационный залп нанес Telegram-канал, близкий региональной власти - так сказать, вспомнили всё, от неких сомнительных методов ведения бизнеса в 1990-е до приобретения недвижимости в Чехии, обвинили в алчности и попытались напугать «показательной "казнью" в назидание другим» - это дословно.

- Уль-ти-ма-тум! - А что такое ультиматум? - Это такое международное слово. - Бить будут (из фильма «Тимур и его команда»)

В происходящем видим продолжение линии, обозначенной губернатором на недавней сессии областного Собрания, когда Михаил Ведерников после отчета отвечал на вопросы депутатов и очень жестко отреагировал на слова о том, как раньше, еще до начала мусорной реформы в Псковской области, обстояло тут дело с мусором. Теперь последовало продолжение - с использованием такой лексики, как свинство, шантаж, цинизм, двойные стандарты (жестче на неделе был, наверное, только глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который то Государственную Думу называл «государственной дурой», то рисовал донельзя мрачную картину происходящего в Псковской области, откуда он, кстати говоря, родом, то еще как-то жег сердца глаголом и другими частями речи).

Что касается мусорного кризиса в Псковской области и заявлений губернатора, то тему подхватили Telegram-каналы и некоторые региональные политики. Показательно, что представители псковского политического истеблишмента действуют весьма шаблонно. Условно можно выделить три этапа. Первый – они никак не комментируют ситуацию и ждут, что скажет начальник. Причем, даже оппозиция не спешит – хотя это тот случай, когда можно было бы атаковать. Второй этап - это когда губернатор высказывается по проблеме, называет виновных и призывает навести порядок. Третий – это когда все, как под копирку, начинают заявлять то же самое, что и глава области. О чем это говорит? О том, что в плане управляемости политической ситуацией у Михаила Ведерникова и его команды всё обстоит лучше, чем в проблемных сферах социально-экономической жизни. Образно говоря, в региональной политической элите - как в симфоническом оркестре – все вступают в свою очередь, и никаких проблем. А вот с решением кризиса так легко не получается.

Ключевой момент здесь в том, что представитель местного бизнеса Александр Колпаков пока не особо поддается - по нынешним временам это очень редкое явление. Судя по всему, он продолжает гнуть свою линию - и опускать шлагбаум перед полигоном, потому что «Экопром» не выполняет свои долговые обязательства. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Проблема остается, пока ее удается решать усилиями губернатора, за что ему конечно респект – прервал поездку в Белоруссию, взбодрил прокуратуру, показал местным чиновникам, как надо работать - уж точно не надо уходить в отпуск во время мусорного кризиса, как это собирался сделать глава Пскова Борис Елкин. Впрочем, такая работа - это ручное управление. Пока конкретных системных решений не видно – кроме того, что заявлено: мусором будет заниматься государственная компания. Честно говоря, хотелось бы уже услышать ответы, в том числе от отвечающего в правительстве региона за ЖКХ вице-губернатора Игоря Шатурного, пора бы объяснить, как это всё должно работать.

- Есть ли у вас план, мистер Фикс? (из мультфильма «80 дней вокруг света»)

А вишенка на этом торте – та самая отставка руководителя комитета по ЖКХ Сергея Грахова, человека из первого призыва Михаила Ведерникова. Многие ожидали, что на него повесят всех собак, но провластный Telegram-канал заявил, что он не виноват. Правда, покинул должность без медали Княгини Ольги, как это бывало прежде с другими уходящими чиновниками.

Кстати, намедни случилась и еще одна заметная отставка. Пост исполняющего обязанности генерального директора особой экономической зоны «Моглино» покинул Антон Яковлев (говорят, он остается в компании, а и.о. гендира назначен руководитель службы заказчика Алексей Брижаха, о чем сообщила вице-губернатор Нинель Салагаева). Уход Яковлева - вполне ожидаемая и закономерная отставка, если учесть, что продолжительное время в руководителя ОЭЗ летели стрелы критики. «Моглино», которое по замыслу создателей должно было стать и витриной псковской экономики, и локомотивом, который потянет вперед весь регион, по прошествии 12 лет с момента основания никак не становится таким образцово-показательным примером, а продолжает генерировать убытки и появляться в публичной плоскости преимущественно с негативными инфоповодами. То там один из немногочисленных резидентов отвалится или банкротится, то какая-нибудь судебная тяжба идет, то со спортсменами, которые тренировались рядом с территорией особой экономической зоны, неизвестно зачем начинает не по-детски зарубаться руководство компании. Кстати, о нем - руководстве. Как полагают многие, в нем-то во-многом и дело.

То есть идея-то создания экономической зоны прекрасная и перспективная, но мало того, что за время пути геополитическая ситуация успела поменяться и мы из «окна Европы» превратились - ну сами подберите определение, так еще с реализацией проекта выходит, мягко говоря, не очень.

К тому же продолжается кадровая чехарду с руководителями «Моглино». С момента создания аж в 2012-м (это был период губернаторства Андрея Турчака) и до февраля 2019-го зоной руководила Ольга Торбич, уволенная на фоне возбужденного в ее отношении уголовного дела. Сменщиком ее стал Олег Бедских. В статусе исполняющего обязанности директора он проработал всего несколько месяцев и, хорошо понимая положение дел, покинул «Моглино» по собственному желанию. Уже в середине 2019-го на этот пост назначили Андрея Яковлева. Он тоже правил недолго - меньше года. В июне 2020-го призвали Наталью Юшко. Спустя полгода «ушли» и ее. В декабре 2020-го в статусе и. о. гендиректора к работе приступил господин Яковлев - но уже не Андрей, а Антон. Теперь ушел и он. Комментарии тут, наверное, излишни.

Далее о муниципальных выборах. Избирательные кампании в Псковской области стартовали, в том числе в пяти вновь образованных муниципальных округах (Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском) и Гдовском районе, где предстоят выборы главы. Партии ищут кандидатов - и, как могут, преодолевают кризис с кадрами. Не первый год мы фиксируем, что не хотят люди идти в органы местного самоуправления, особенно в районах. Кстати, одна из причин проведения муниципальной реформы заключается именно в этом. Не найти желающих, не хотят - ибо власти у ОМСУ никакой, денег, почета и уважения мало. Работа сложная, нервная, под дамокловым мечом уголовных и административных дел.

Как следствие, на этапе подбора кандидатов проблемы возникают у всех, даже у партии власти, которой, по информации ПЛН, никак не найти кандидата в Гдовском районе, а он, напомню в этом году так и не пошел по пути муниципальной реформы.

В целом на выборах в муниципалитетах видим три категории. Во-первых, это зависимые от властей бюджетники, во-вторых, «городские сумасшедшие» или просто случайные люди, мотивы которых неочевидны (это две основные категории). В-третьих, это партийный актив. Так что политическая жизнь тут проходит в основном без ярких персон. Если в мегаполисах еще есть конкурентная среда, то тут всё зачищено и нивелировано.

Как преодолеть существующие проблемы, какие вызовы стоят перед региональными отделениями партий и что у них в задачниках, разбираемся вместе за круглым столом в прямом эфире «ПЛН FM».

На прошлой неделе встретились с руководителями региональных отделений ведущих партий, завтра, то есть в среду, 3 июля, соберем в этой студии представителей так называемых малых партий. Начнем в 13.05 — не пропустите!

Напоследок несколько слов об еще одном событии завтрашнего дня. Совет областного Собрания депутатов примет решение о дате сессии, на которой должна быть разрешена интрига — кто станет сенатором, представителем регионального парламента в Совете Федерации вместо назначенного врио главы Республики Алтай Андрея Турчака. По закону это должен быть депутат областного Собрания, что значительно ограничивает сектор возможностей, то есть выбор будет делаться из 26 народных избранников. Даже меньше — вычитаем из этого числа семь членов оппозиционных фракций — понятно, что коммунистам, яблочнику и прочим ничего тут не светит. Решает партия власти - и выбирать, ясное дело, будут из своих. По нашей информации, сейчас идет процесс обсуждений и согласований, решения руководящих партийных органов «Единой России» в Москве нет.

Как полагают многие, идеальным вариантом было бы делегирование в Совет Федерации председателя областного Собрания, одного из самых авторитетных региональных политиков Александра Котова, но на нем очень важная роль, и его возможный уход потребовал бы значительных изменений. Обсуждались в этой связи и кандидатуры депутатов - «тяжеловесов» - таких, например, как вице-спикеры Александр Братчиков и Игорь Дитрих, глава комитета по законодательству Алексея Севастьянова и других. Однако шансов у них, очевидно, немного — все они пришли в региональную политику давно, в другой период, и в настоящее время слабо связаны с командой главы области. Одна из потенциально возможных кандидатур — заместитель председателя Собрания Юрий Сорокин, известный политик, бизнесмен, общественный деятель, меценат, депутат от округа №4 с большим стажем, не занимающий в региональном парламенте штатной должности. Напомню, он был одним из трех кандидатов в сенаторы от Михаила Ведерникова на прошлогодних выборах губернатора.

Впрочем, как полагают эксперты, возможно самый выгодный для партии власти вариант – отправить в Москву депутата, избранного по партийному списку, а не одномандатника. Чтобы не оголять округ и не проводить довыборы в нем. Кому это надо-то?

Таких единороссов-списочников всего шесть человек. Есть среди них политик с весом и опытом – Виктор Антонов, в прошлом депутат Верховного Совета и Госдумы, однако он не пришелся ко двору нынешней региональной власти и шансов вернуться в столицу в статусе сенатора не имеет. Так что, с особым интересом глядим в сторону двух представительниц прекрасного пола — депутата, главного врача областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко (как известно, пользующейся особым расположением губернатора) и управляющей областным отделением Социального фонда России Натальи Мельниковой. Как разрешится интрига — узнаем совсем скоро.

На этом всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов