Политика

Суд признал законным отказ представителям КПРФ в регистрации на выборах в Усвятах

Невельский районный суд отказал в удовлетворении административного иска уполномоченному представителю избирательного объединения «Псковское областное отделение политической партии КПРФ» О. Л. Транькову, который просил суд признать незаконным постановление об отказе в регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам данного избирательного объединения при проведении выборов в Собрание депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области, мужчина обратился в суд с административным иском к территориальной избирательной комиссии (ТИК) Усвятского района. ТИК отказала в регистрации уполномоченных представителей в связи с их неявкой в избирательную комиссию.

Невельский районный суд признал постановление ТИК Усвятского района законным и обоснованным, отказав в удовлетворении административного иска.

Ранее Невельский районный суд отказал в удовлетворении административного иска Валентине Веселовой, которая оспаривала постановление территориальной избирательной комиссии об отказе ей в регистрации кандидатом в депутаты Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

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Напомним, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Псковская Лента Новостей подготовила сводную инфографику по выдвинувшимся кандидатам.