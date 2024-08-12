Политика

Александр Котов: Важно, чтобы у избирателей не осталось негативных эмоций от избирательной кампании

Партия «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы выборы в Псковской области прошли открыто, объективно, с неукоснительным соблюдением законодательства, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия» Александр Котов во время подписания соглашения о сотрудничестве партии с Общественной палатой Псковской области в наблюдении за выборами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

«Партия "Единая Россия" как никто другой заинтересована в том, чтобы выборы на территории нашего региона прошли открыто, объективно, с неукоснительным соблюдением законодательства. Поэтому мы принимаем участие сегодня в этой процедуре подписания соглашения с нашими партнерами, с Общественной палатой Псковской области», - сказал Александр Котов.

Партия рассчитывает, что Общественная палата Псковской области сыграет в этом процессе существенную роль, обеспечив качественное наблюдение за прохождением избирательного процесса в регионе, отметил председатель областного Собрания.

«Важно, чтобы у избирателей не осталось никаких негативных эмоций от прошедшей избирательной кампании, а результаты выборов не были подвергнуты сомнению. Соответственно, мы с удовольствием отзываемся на такие предложения и считаем, что каждая политическая партия, которая выставляет своих кандидатов на выборы, должна четко следовать избирательному законодательству, должна обращать внимание на то, чтобы у избирателей была возможность четко, ясно оценить тех кандидатов, которые участвуют в выборах, и, соответственно, отдать предпочтение тому, кого они считают достойным представителем своих интересов, тех органов, в которые эти кандидаты избираются», - подчеркнул Александр Котов.

Напомним, голосование на муниципальных выборах в Псковской области состоится с 6 по 8 сентября, в том числе с использованием дистанционного электронного голосования.