Александр Котов: Важно, чтобы у избирателей не осталось негативных эмоций от избирательной кампании

Партия «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы выборы в Псковской области прошли открыто, объективно, с неукоснительным соблюдением законодательства, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия» Александр Котов во время подписания соглашения о сотрудничестве партии с Общественной палатой Псковской области в наблюдении за выборами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН
«Партия "Единая Россия" как никто другой заинтересована в том, чтобы выборы на территории нашего региона прошли открыто, объективно, с неукоснительным соблюдением законодательства. Поэтому мы принимаем участие сегодня в этой процедуре подписания соглашения с нашими партнерами, с Общественной палатой Псковской области», - сказал Александр Котов.
Партия рассчитывает, что Общественная палата Псковской области сыграет в этом процессе существенную роль, обеспечив качественное наблюдение за прохождением избирательного процесса в регионе, отметил председатель областного Собрания.
Напомним, голосование на муниципальных выборах в Псковской области состоится с 6 по 8 сентября, в том числе с использованием дистанционного электронного голосования.