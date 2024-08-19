Политика

Игорь Романов: В округе №5 нужно работать с советами домов

Для начала в округе №5 в Пскове нужно создать нормальные советы домов. Такое мнение высказал кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 от партии «Новые люди» Игорь Романов в ходе дебатов, прошедших сегодня в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«В пятом округе в свое время установили много детских площадок. Но кто за ними будет ухаживать? Пока люди не начнут думать, что они сами собственники своего имущества, мы порядка не увидим», - сказал кандидат.

Игорь Романов подчеркнул, что люди должны заботиться о своем комфорте. «Я считаю, что основная задача депутата - консолидировать жителей домов для решения проблем», - пояснил кандидат.