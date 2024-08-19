Политика

Павел Сидоров: Работать надо всем вместе

С людьми нужно работать сообща, такое мнение высказал кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Павел Сидоров в ходе дебатов, прошедших 21 августа в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Необходимо работать с людьми: объяснять, разговаривать, общаться, узнавать проблемы. Сотрудничать с местными главами, с администрацией, решать совместно вопросы, искать всевозможные решения», - рассказал кандидат.

Павел Сидоров отметил необходимость обратить внимание на территориальные общественные самоуправления (ТОС). «Это очень хорошая функциональная система», - сказал он.

Помимо этого, кандидат напомнил о важности патриотического воспитания подрастающего поколения. «Патриотическое воспитание - это "Юнармия", "Дружина" и так далее. С этим тоже надо работать», - заключил Павел Сидоров.