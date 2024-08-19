Политика

Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области

367 молодых избирателей — те, кому ко дню голосования исполнится 18 лет, впервые смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Псковской области. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Традиционно каждый впервые голосующий избиратель получит небольшой сувенир от избирательных комиссий. Сувениры будут разные, в зависимости от муниципалитета, в котором проходят выборы.

В Пскове юные избиратели получат набор, включающий магнитный блокнот, значок, наклейки и брелок, а в Псковском районе приятным сувениром станет магнитная фоторамка с блокнотом.

В Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Усвятском муниципальных округах это будут блокноты и брелок с символом региона — Барсиком, также, как и в Великолукском, Себежском и Палкинском районах.

В Гдовском районе сувениром для каждого 18-летнего избирателя станет обложка для паспорта, в Порховском районе блокнот с достопримечательностями и видами муниципалитета.

«Ждем вас в дни голосования - 6, 7 и 8 сентября, друзья!» - добавили в Избирательной комиссии Псковской области.