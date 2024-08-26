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Политика

Адресное информирование избирателей в Псковской области подходит к концу

02.09.2024 09:53|ПсковКомментариев: 0

Адресное информирование избирателей в Псковской области выходит на финишную прямую. Более 200 членов участковых избирательных комиссий на протяжении 10 дней проводили поквартирный и подомовой обход и оповещали избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на осенних выборах, сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области

Жителям муниципалитетов также передавали приглашения на выборы с номером и адресом их избирательного участка.

 

«Уже 6, 7 и 8 сентября на территории Псковской области пройдет 13 избирательных кампаний. Узнать, какие выборы пройдут в вашем муниципалитете, и ознакомиться с кандидатами можно в личном кабинете избирателя на портале Госуслуг», - напомнили в облизбиркоме.

Напомним, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления. 

Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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