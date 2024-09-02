Политика

Игорь Сопов: Никаких эксцессов в подготовке проведения кампании у избирательной системы нет

Никаких эксцессов или сложностей в подготовке проведения кампании у избирательной системы в Псковской области нет. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Никаких эксцессов или сложностей в подготовке проведения кампании у избирательной системы нет. Никаких проблем не возникает. Мы ожидаем, что явка на муниципальных выборах в Псковской области будет достаточно хорошая, и делаем все возможное, чтобы рассказать нашим избирателем о том, как можно будет проголосовать и как будут проходить выборы. Надеюсь, что все откликнутся, придут и будут голосовать за депутатов и главу района, ведь это та власть, которая находится близко к избирателю. Пока оцениваем ситуацию как стандартную и стабильную», – сказал Игорь Сопов.

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6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.