Политика

Впервые в Псковской области применяется ДЭГ в муниципальных кампаниях всех уровней — Игорь Сопов

Впервые в Псковской области применяется дистанционное электронное голосование на муниципальных кампаниях всех уровней. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Впервые в Псковской области применяется дистанционное электронное голосование на муниципальных кампаниях. Именно на муниципальных кампаниях всех уровней, у нас такого еще никогда не было. Это очень важно для нас. И наши избиратели имеют право как раз голосовать через дистанционное электронное голосование, где бы ни находились, в любой точке нашей страны», - сказал Игорь Сопов.

Он уточнил, что из-за рубежа голосование недоступно.

«Есть критики системы ДЭГ, они всегда хитрят, потому что дистанционное голосование - это когда вы регистрируете свое заявление на сайте госуслуг. Сайт госуслуг Российской Федерации работает и за рубежом. Но при этом проголосовать с территории другой страны вы не сможете. Если вы хотите проголосовать на выборах, пожалуйста, приезжайте в Россию, пожалуйста, голосуйте», — добавил председатель Избирательной комиссии Псковской области.