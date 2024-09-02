Политика

Итоги подготовки к выборам подвели в Пскове на заседании Общественного штаба

Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами прошло в Пскове 3 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов рассказал, что сегодня в Общественной палате Псковской области показали то, каким образом организована работа штаба, представили все те пространства и помещения, которые будут задействованы. Здесь сегодня уже установлены экраны для наблюдения трансляций, которые происходят по линии Центральной избирательной комиссии, экраны по мониторингу дистанционного электронного голосования.

«Хочу отметить, что мы сегодня должны будем подвести определенные итоги той работы, которая была проделана за летний период подготовки. Это и подготовка наблюдателей, и подготовка самого штаба, и организация работы на время самого голосования», — рассказал Александр Седунов.

Он уточнил, что общественные наблюдатели будут присутствовать на всех участках на территории Псковской области. Это 111 участков.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал, что участие сотрудников Общественной палаты является большим подспорьем для Избирательной комиссии, так как их наблюдатели всегда качественно подготовлены и грамотно ведут наблюдение за выборами.

«Наблюдатели, которых предоставляет Общественная палата, очень ответственно подходят к процессу наблюдения, они опытные, они понимают, как наблюдать. Обучение наблюдателей проходит совместно с Избирательной комиссией, и мы рассказываем о тех нюансах и тонкостях, которые будут необходимы им в работе», — сказал Игорь Сопов и уточнил, что наблюдение будет также вестись и за дистанционным электронным голосованием.

Ответить на все необходимые вопросы избирателей помогут работники «горячей линии».

«Впервые голосующие избиратели получает подарки, а избиратели старшего возраста, за 70 лет - получат открытки с благодарностью за участие в выборах», — добавил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также выборы депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.