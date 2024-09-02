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Политика

Участковые избирательные комиссии в Псковской области принимают заявления о голосовании на дому

04.09.2024 17:32|ПсковКомментариев: 0

Для избирателей в Псковской области, которые по уважительной причине не смогут прибыть на избирательный участок 6, 7 и 8 сентября, предусмотрена возможность голосования на выборах на дому. Как сообщили в областной Избирательной комиссии, для этого необходимо до 14:00 8 сентября подать письменное заявление (или устное обращение) в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Уважительные причины: состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком и другие. 

В правительстве Псковской области напомнили, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний

Часть из них, назначенных на 8 сентября, состоится в трехдневном формате 6, 7 и 8 сентября. Это досрочные выборы главы Гдовского района, выборы депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

Остальные 6 избирательных кампаний пройдут в двухдневном формате — 7 и 8 сентября. Это выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва, выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4, досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

Псковская область также вошла в число субъектов Российской Федерации, где на выборах в сентябре наряду с классической формой голосования будет применяться дистанционное электронное голосование.

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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