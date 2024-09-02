Политика

Игорь Сопов: Явка на выборах должна быть хорошая

Трехдневное голосование стартовало в Псковской области, свои двери отрыли 111 участковых избирательных комиссий, которые будут работать все три дня голосования 6-8 сентября с 8:00 до 20:00. Как в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, трехдневный формат голосования очень удобен для псковичей, и явка ожидается высокой.

«Как показывает практика и статистика, которую мы ведем с 2020 года, в пятницу голосует максимальное количество избирателей. Самый большой поток фиксируется в первой половине дня. Действительно, удобно, ты вышел из дома, по пути - на работу, проголосовал, и проблем не возникает. В субботу избирателей поменьше, а в воскресенье отмечается поток в первую половину дня. Поэтому трехдневное голосование очень удобно для наших избирателей», - прокомментировал Игорь Сопов.

Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на этих выборах в области воспользуются 4 562 человека. О количестве приверженцев традиционного варианта голосования можно будет узнать по окончанию каждого рабочего дня избирательных участков.

«Мы понимаем, что явка должна быть хорошая, потому что мы сделали все для того, чтобы избирателям было удобно проголосовать», - подчеркнул Игорь Сопов.