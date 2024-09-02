Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Господин Рейтингомер
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Как создать ТОС
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Легкий пар: чуткая штука
карта отдыха и туризма
заработать на Пушкине
Кружки и секции для детей
Аграрий с джойстиком в руках
Первая ягода
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
 
 
 
ещё Политика 02.09.2024 17:360 Рейтингомер: «Дело Грацкого» в суде, проклятые долгострои и суповой рекорд 06.09.2024 13:480 Муниципальные выборы-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.09.2024 13:390 Валерий Гарбузов об истоках и смысле авторитаризма 06.09.2024 13:000 Более 3 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 06.09.2024 12:590 Сделать прививку от гриппа можно на 15 избирательных участках в Псковской области 06.09.2024 12:540 Игорь Сопов: Явка на выборах должна быть хорошая
 
 
 
Самое популярное 30.08.2024 17:057 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 30.08.2024 12:101 В числе дачников Псковской области оказался губернатор Санкт-Петербурга  03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 02.09.2024 18:530 Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Игорь Сопов: Явка на выборах должна быть хорошая

06.09.2024 12:54|ПсковКомментариев: 0

Трехдневное голосование стартовало в Псковской области, свои двери отрыли 111 участковых избирательных комиссий, которые будут работать все три дня голосования 6-8 сентября с 8:00 до 20:00. Как в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, трехдневный формат голосования очень удобен для псковичей, и явка ожидается высокой. 

«Как показывает практика и статистика, которую мы ведем с 2020 года, в пятницу голосует максимальное количество избирателей. Самый большой поток фиксируется в первой половине дня. Действительно, удобно, ты вышел из дома, по пути - на работу, проголосовал, и проблем не возникает. В субботу избирателей поменьше, а в воскресенье отмечается поток в первую половину дня. Поэтому трехдневное голосование очень удобно для наших избирателей», - прокомментировал Игорь Сопов.

Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на этих выборах в области воспользуются 4 562 человека. О количестве приверженцев традиционного варианта голосования можно будет узнать по окончанию каждого рабочего дня избирательных участков. 

«Мы понимаем, что явка должна быть хорошая, потому что мы сделали все для того, чтобы избирателям было удобно проголосовать», - подчеркнул Игорь Сопов.

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 119 человек
Сюжет: Муниципальные выборы-2024 в Псковской области Более 3 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Сделать прививку от гриппа можно на 15 избирательных участках в Псковской области Игорь Сопов: Явка на выборах должна быть хорошая Муниципальные выборы-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка «История избирательного процесса в плакатах» работает в псковском Доме офицеров Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов Пройти диспансеризацию псковичи могут на избирательных участках В Псковской области открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Петербурга «Дневной дозор»: Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября? Участковые избирательные комиссии в Псковской области принимают заявления о голосовании на дому Трехдневное голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области Свыше 4,5 тысячи заявлений на участие в ДЭГ подали псковские избиратели Александр Котов: Неудачный выбор может отбросить муниципалитет на несколько лет назад Итоги подготовки к выборам подвели в Пскове на заседании Общественного штаба Впервые в Псковской области применяется ДЭГ в муниципальных кампаниях всех уровней — Игорь Сопов Экстерриториальные избирательные участки будут работать на территории 19 муниципалитетов Псковской области Игорь Сопов: Никаких эксцессов в подготовке проведения кампании у избирательной системы нет Псковский областной суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты Один день остался у жителей Себежа и трех районов до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ Один день остался у псковичей и гдовичей до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ Адресное информирование избирателей в Псковской области подходит к концу «Дневной дозор»: Дебаты - критерий истины? Псковский суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты Почти 40 тысяч домовладений псковичей обойдут члены избиркома в преддверии выборов Более 3000 избирателей в Псковской области подали заявления на участие в ДЭГ Пройти диспансеризацию псковичи смогут на избирательных участках Подомовой обход избирателей проходит в Псковской области в преддверии выборов Областной суд признал законным отказ в регистрации Поршнева кандидатом на выборах в Гдове Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области «Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы? Павел Сидоров: Работать надо всем вместе Иван Гориславский: Избирательная кампания прошла без проблем Игорь Романов: В округе №5 нужно работать с советами домов Алексей Канищев: Необходимо разработать концепцию развития Пскова  Обратить внимание на состояние детских площадок в округе №5 призвал Владимир Ефимов Анна Дмитриева: Я влюбляюсь в жителей пятого округа  Почти 2200 избирателей в Псковской области зарегистрировались на ДЭГ Кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» оштрафован за незаконную агитацию Облсовпроф и региональная Общественная палата подписали соглашение о взаимодействии для проведения выборов в Пскове Стартовало обучение членов УИК в муниципалитетах Псковской области Реготделения четырех партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области Заявки на участие в ДЭГ подали 1666 избирателей в Псковской области Суд признал законным отказ в регистрации кандидата на должность главы Гдовского района Игорь Сопов рассказал о лжи, мифах и нарушениях в ходе избирательной кампании-2024 Избиратели сами призывают голосовать с помощью ДЭГ — Анна Дмитриева ТИК Гдовского района поблагодарили за помощь «нарушителям» с оформлением документов Около 120 общественных наблюдателей за выборами обучили в Псковской области 344 кандидата зарегистрировали на муниципальные выборы в Псковской области Более 600 псковичей уже зарегистрировались для участия в ДЭГ Суд признал законным отказ представителям КПРФ в регистрации на выборах в Усвятах Самовыдвиженец из Усвят не смогла оспорить отказ в регистрации кандидатом в депутаты Порядок представления списка наблюдателей при выборах в округах утвердили в Псковской области Муниципальные выборы-2024 в Псковской области. ИНФОГРАФИКА Средства на проведение выборов в Гдовском районе выделены в полном объеме – Игорь Сопов Игорь Сопов: На осенних выборах ожидается пестрый политический состав Круглый стол на «ПЛН FM»: Итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. ВИДЕО Лидеры региональных отделений партий поспорили о выборах-2024 в эфире «ПЛН FM» Игорь Сопов поставил под сомнение заявление псковских коммунистов о достаточном представительстве в районах для преодоления мунфильтра Причину выдвижения депутата из Пскова на пост главы Гдовского района назвали в «Единой России» Почти 340 кандидатов подали документы для участия на выборах в органы местного самоуправления Псковской области «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами? У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области Псковское «Яблоко» выдвинуло капитана ВМФ на должность главы Гдовского района Онлайн-голосование в Псковской области в сентябре применят в 13 кампаниях «Единую Россию» на выборах главы Гдовского района может представить депутат Псковской гордумы Менее 500 тысяч избирателей зарегистрировали в Псковской области Деньги на выборы главы Гдовского района пока не выделены — Игорь Сопов Игорь Иванов представит «Справедливую Россию» на выборах главы Гдовского района КПРФ не будет принимать участие в выборах главы Гдовского района Региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на муниципальные выборы Михаил Иванов: Некоторые документы у кандидатов собирать излишне «Новые люди» примут участие в 10 муниципальных избирательных кампаниях в Псковской области Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии. ВИДЕО Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и вызовы для партий. ВИДЕО Игорь Сопов: Избирателям удобно голосовать в течение трех дней Выборы в Псковской области пройдут открыто и легитимно - Игорь Сопов Игорь Сопов: Все наблюдатели от Общественной палаты являются профессионалами Более 100 наблюдателей подготовит Общественная палата Псковской области Утверждены схемы избирательных округов в Плюсском, Усвятском, Порховском и Бежаницком районах Плюсская территориальная избирательная комиссия отказала инициативной группе по референдуму Выборы в Псковской области в сентябре будут многодневными Александр Седунов назвал подготовку к выборам одним из важнейших направлений в работе Общественной палаты Старт 13 избирательным кампаниям дали в Псковской области Дистанционное электронное голосование применят в Псковской области на сентябрьских выборах
06.09.2024, 13:480 Довыборы в Псковскую городскую Думу. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.09.2024, 13:390 Валерий Гарбузов об истоках и смысле авторитаризма 06.09.2024, 13:280 70-летие празднует бывший директор библиотеки имени Курбатова Вера Павлова 06.09.2024, 13:100 Участок Земельного переулка в Пскове перекроют до 17 сентября из-за аварийной ситуации
06.09.2024, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о играх для ребенка — польза или вред? 06.09.2024, 13:000 Более 3 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 06.09.2024, 12:590 Сделать прививку от гриппа можно на 15 избирательных участках в Псковской области 06.09.2024, 12:540 Игорь Сопов: Явка на выборах должна быть хорошая
06.09.2024, 12:520 Росгвардейцы задержали псковича, укравшего продукты из магазина 06.09.2024, 12:440 Умер бывший начальник управления образования Великих Лук Владимир Гультяев 06.09.2024, 12:370 В состязаниях среди поисково-спасательных отрядов победили Великие Луки 06.09.2024, 12:350 «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами?
06.09.2024, 12:310 Не унылая пора: как избавиться от апатии осенью 06.09.2024, 12:210 До +27 градусов прогнозируют в Псковской области 7 сентября 06.09.2024, 12:110 Столкновение двух машин на Октябрьской площади в Пскове попало на видео 06.09.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами?
06.09.2024, 11:560 55-летний водитель грузовика упал с трала и умер в Псковской области 06.09.2024, 11:530 Клиенты Сбера вложили в программу долгосрочных сбережений 35 млрд рублей 06.09.2024, 11:480 «Семейные ценности»: Игры для ребенка — польза или вред? 06.09.2024, 11:470 Автомобиль в Псковском районе съехал в кювет во время обгона под запрещающим знаком. ВИДЕО
06.09.2024, 11:420 30 общественных территорий планируют благоустроить в Псковской области в 2025 году 06.09.2024, 11:300 Выставка «История избирательного процесса в плакатах» работает в псковском Доме офицеров 06.09.2024, 11:260 «На пятой передаче»: Новые требования к камерам фотовидеофиксации и страхование пассажиров такси 06.09.2024, 11:220 Мусор горел в квартире псковичей на улице Белинского
06.09.2024, 11:120 Два автомобиля столкнулись около торгового центра Fjord Plaza на Завеличье 06.09.2024, 11:010 Автомобиль Audi сгорел на дороге в псковской деревне Ваулино 06.09.2024, 10:460 В Сбере заявили, что рынок кредитования продолжит работу в сложных условиях 06.09.2024, 10:420 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень» пройдет в Великих Луках 21 сентября
06.09.2024, 10:370 Книга «Псковские легенды и предания о Пушкине» победила во всероссийском конкурсе 06.09.2024, 10:310 Группа Linkin Park объявила о выходе нового альбома 06.09.2024, 10:290 «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами? 06.09.2024, 10:270 Фонтаны в Великих Луках начали готовить к зиме
06.09.2024, 10:201 Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов 06.09.2024, 10:080 Команда Великих Лук прошла в четвертый раунд Кубка России по футболу 06.09.2024, 10:010 Работы на Красноармейской набережной в Пскове завершают в рамках капитального ремонта 06.09.2024, 09:456 Численность женщин в России будет снижаться до 2046 года — замглавы Минтруда
06.09.2024, 09:350 В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году 06.09.2024, 09:340 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 06.09.2024, 09:300 «Зверьё моё»: Первая собака - к чему готовиться? 06.09.2024, 09:300 В Порховском округе сгорел трактор
06.09.2024, 09:200 Сбер ожидает небольшого снижения цен на жилье в ближайшие месяцы 06.09.2024, 09:150 Учебный год в псковском колледже искусств начался с открытых уроков культуры безопасности 06.09.2024, 09:000 Роскачество нашло в ряде энергетиков избыток сахара и незаявленные красители 06.09.2024, 08:400 Пройти диспансеризацию псковичи могут на избирательных участках
06.09.2024, 08:200 В Псковской области открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Петербурга 06.09.2024, 08:001 Трехдневное голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области 06.09.2024, 07:400 Кариес не передается от больного человека здоровому, заявил врач 06.09.2024, 07:200 Ребенок пострадал в результате наезда автомобиля на улице Балтийской в Псковском районе
06.09.2024, 07:000 Игрушечный автомат нашли при прочистке ливневой канализации в Пскове 05.09.2024, 22:001 Почему цены на онлайн-образование стремительно растут, объяснила юрист 05.09.2024, 21:400 Беседа о дорожной безопасности состоялась в колонии в псковском селе Середка 05.09.2024, 21:340 Разработан порядок ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек
05.09.2024, 21:200 Детям росгвардейцев в Пскове подарили рюкзаки к началу учебного года 05.09.2024, 21:100 В Гдовском районе посадили почти 12 тысяч саженцев ели в рамках акции «Сохраним лес» 05.09.2024, 21:000 100 псковских первоклассников узнают о правилах дорожного движения 05.09.2024, 20:480 По нацпроекту обновили спортзалы и уличные спортивные площадки десяти школ
05.09.2024, 20:401 Руководитель аппарата областного правительства посетил себежскую колонию 05.09.2024, 20:310 Более 3 километров автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтировали в Островском районе по нацпроекту 05.09.2024, 20:200 Гуманитарную помощь для жителей Курской области собрали в Великолукском районе 05.09.2024, 20:000 Органный концерт «Океан Баха» состоится в Пскове 8 сентября
05.09.2024, 19:400 Для великолукских школьников провели занятие «ПДД - закон жизни»  05.09.2024, 19:200 Лишь 16% псковичей считают, что работу следует менять как можно реже — опрос 05.09.2024, 19:000 Горячая линия по взысканию алиментов пройдет в Псковской области 6 сентября 05.09.2024, 18:401 Американский стаффордширский терьер не прошел «паспортный» контроль на госгранице в Псковской области
05.09.2024, 18:351 Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 05.09.2024, 18:200 «Пастырь»: Школа как место духовной жизни 05.09.2024, 18:202 Знания и интуиция помогают сделать карьеру, по мнению псковичей — опрос 05.09.2024, 18:080 Чемпионат Псковской области по хоккею планируют начать 5 октября
05.09.2024, 17:560 «Три мудреца»: Крах российской системы образования. ВИДЕО 05.09.2024, 17:563 Появилось видео задержания псковича, обвиняемого в убийстве двух соседей 05.09.2024, 17:540 «Дневной дозор»: Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября? 05.09.2024, 17:471 В Госдуме предложили поощрять магазины, поддерживающие отечественных производителей
05.09.2024, 17:420 Посмотреть на город с высоты Власьевской башни предлагают псковичам 05.09.2024, 17:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 сентября 05.09.2024, 17:140 Дневная аудитория Rutube составила 10 млн человек 05.09.2024, 17:043 Российское образование: во все тяжкие
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru