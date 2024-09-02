Политика

Второй день голосования завершился в Псковской области

В Псковской области завершился второй день голосования на муниципальных выборах-2024. В 20:00 закрылись все избирательные участка.

Напомним, в Пскове проходят муниципальные кампании на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.

А также:

выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4;

досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

Явка на 18.00 7 сентября 2024 года:

Проголосовали – – ;

Численность избирателей, включенных в списки – человек, без учёта ДЭГ;

ДЭГ – человека –%.

Всего проголосовали человек, %.