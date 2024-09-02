Второй день голосования завершился в Псковской области

В Псковской области завершился второй день голосования на муниципальных выборах-2024. В 20:00 закрылись все избирательные участка.
Напомним, в Пскове проходят муниципальные кампании на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.
А также:
- выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва;
- выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва;
- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3;
- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10;
- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4;
- досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.
Явка на 18.00 7 сентября 2024 года:
- Проголосовали – – ;
- Численность избирателей, включенных в списки – человек, без учёта ДЭГ;
- ДЭГ – человека –%.
Всего проголосовали человек, %.